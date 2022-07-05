Львів затопило: через потужну зливу в місті пошкоджено понад 20 дахів (відео)

Андрій Садовий погрожував санкціями перевізникам, які не хочуть виходити на маршрути через негоду. Мер наголосив, що всі городяни мають дістатися додому.

Через потужну зливу у Львові виявилися пошкоджені дахи в понад двадцяти житлових будинках. Про це у своєму Telegram розповів мер міста Андрій Садовий. За його словами, в місті вже проводять аварійні роботи.

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Через негоду на кількох вулицях міста немає електроенергії.

Раніше стало відомо, що у Львові частково припинили рух частини громадського транспорту. Це сталося через значне підтоплення кількох вулиць під час зливи.

"У зв'язку з негодою частина електротранспорту в місті тимчасово не курсує", — поінформував перший заступник міського голови Андрій Москаленко.

Місцеві жителі в соцмережах також повідомляли, що через потоки води на вулицях зносило автомобілі.

Міська влада повідомляла, що комунальні служби зайнялися очищенням стоків.

Трохи пізніше Андрій Садовий написав, що транспортне сполучення в місті відновили. Він також пригрозив санкціями тим перевізникам, хто не хоче повертатися на маршрути: "Перевізники, транспорт яких не повернеться на маршрути, завтра отримають штрафні санкції та можливе розірвання угоди".

Мер наголосив, що всі городяни мають нормально дістатися ввечері додому.

Також міський голова повідомляв, що у місті організували роботу штабу з боротьби з наслідками негоди. Керівники районів об'їхали свою територію, щоб зафіксувати підтоплення та виявити найскладніші ділянки.

Нагадаємо, на Київ та область також насувається гроза. 6 липня в регіоні очікується гроза з градом та шквальним вітром.

Раніше Фокус розповідав, що через негоду в Тернополі затопило вулиці та повалило дерева. Потужна злива пройшла в обласному центрі 2 липня і призвела до того, що рятувальникам та комунальним службам довелося розчищати дороги та відкачувати воду зі стоків.