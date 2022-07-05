Львов затопило: из-за мощного ливня в городе повреждено более 20 крыш (видео)

Андрей Садовый пригрозил санкциями перевозчикам, которые не хотят выходить на маршруты из-за непогоды. Мэр подчеркнул, что все горожане должны добраться домой.

Из-за мощного ливня во Львове оказались повреждены крыши в более чем двадцати жилых домах. Об этом у себя в Telegram рассказал мэр города Андрей Садовый. По его словам, в городе уже проводятся аварийные работы.

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Из-за непогоды на нескольких улицах города нет электроэнергии.

Ранее стало известно, что во Львове частично приостановили движение части общественного транспорта. Это произошло из-за значительного подтопления нескольких улиц во время ливня.

"В связи с непогодой часть электротранспорта в городе временно не курсирует", — информировал первый заместитель городского головы Андрей Москаленко.

Местные жители в соцсетях также сообщали, что из-за потоков воды на улицах сносило автомобили.

Городская власть сообщала, что коммунальные службы занялась очисткой ливневок.

Чуть позже Андрей Садовый написал, что транспортное сообщение в городе восстановили. Он также пригрозил санкциями тем перевозчикам, кто не хочет возвращаться на маршруты: "Перевозчики, транспорт которых не вернется на маршруты, завтра получат штрафные санкции и возможное расторжение сделки".

Мэр подчеркнул, что все горожане должны нормально добраться вечером домой.

Также городской голова сообщал, что в городе организовали работу штаба по борьбе с последствиями непогоды. Руководители районов объехали свою территорию, чтобы зафиксировать подтопления и выявить наиболее сложные участки.

Напомним, на Киев и область также надвигается гроза. 6 июля в регионе ожидается гроза с градом и шквальным ветром.

Ранее Фокус рассказывал, что из-за непогоды в Тернополе затопило улицы и повалило деревья. Мощный ливень прошел в областном центре 2 июля и привел к тому, что спасателям и коммунальным службам пришлось расчищать дороги и откачивать воду из ливневок.