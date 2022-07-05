Град и шквальный ветер: на Киев и область надвигается гроза, — Укргидрометцентр

Власти города просят жителей во время непогоды закрывать окна и держаться подальше от рекламных щитов и деревьев.

Завтра, 6 июля, в Киеве и Киевской области ожидается гроза с градом и шквальным ветром. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Как информирует Украинский гидрометцентр, в отдельных районах порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. При этом ночь с 5 на 6 июля ожидается без осадков.

"Ночью без осадков, днем умеренный, в области местами значительный дождь, гроза, в отдельных районах град и порывы 15-20 м/с", — говорится в сообщении.

Метеорологи информируют, что температура по области ночью составит 19-24°, днем 6 июля — 29-34°.

В Киеве ночью с 5 на 6 июля ожидается около 20°, днем 6 июля — 31-33°.

[ + – ] Прогноз погоды для Киев на 6 июля.

В Киевской городской государственной администрации просят жителей во время непогоды закрывать окна, держаться подальше от рекламных щитов и деревьев, а также не парковать рядом с ними автомобили.

Во время грозы на местах возможных подтоплений дорожной сети будет дежурить спецтехника "Киевавтодора". Представители городской власти просят киевлян в случае подтопления проезжей части или тротуаров обращаться в диспетчерскую службу КГГА по телефону: 044-284-74-19.

Здесь также напоминают, что при падении деревьев или ветвей, травмировании людей следует незамедлительно информировать экстренные службы по телефонам "101" или "103".

Ранее Фокус рассказывал, когда из Украины отступит жара. Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что 6-7 июля ожидается приход в Украину холодного атмосферного фронта с запада Европы, благодаря которому дневная температура упадет до +22…+28 градусов.

Напомним, из-за непогоды в Тернополе затопило улицы и повалило деревья. Мощный ливень прошел в областном центре 2 июля и привел к тому, что спасателям и коммунальным службам пришлось расчищать дороги и откачивать воду из ливневок.