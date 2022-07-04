Дожди, грозы и похолодание до +13: когда отступит жара из Украины (фото)

Фокус в одном материале собрал несколько прогнозов погоды и рассказал, когда украинцам ожидать долгожданное снижение температуры.

Начало рабочей недели ознаменуется по-настоящему летней погодой с дневной температурой около +34 градусов, а похолодание с осадками ожидаются 6-7 июня на фоне действия атмосферного фронта, который двигается с запада Европы. Фокус в одном материале собрал несколько прогнозов погоды и рассказал, когда отступит жара из Украины.

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Когда отступит жара — прогноз погоды от Натальи Диденко

По словам синоптика, новая рабочая неделя в Украине начнется с жары, когда столбики термометров в некоторых областях будут достигать отметки в +34 градус. 4 июля будет преобладать антициклон, поэтому практически во всех регионах будет сухая и теплая погода.

6-7 июля, как отмечает Диденко, ожидается приход в Украину холодного атмосферного фронта с запада Европы, благодаря которому дневная температура упадет до +22…+28 градусов. Жителей восточных и южных областей страны не затронет похолодание, и в этих регионах будет доминировать жара.

[ + – ] Наталья Диденко рассказала, когда отступит жара из Украины

Еще в одном прогнозе погоды Наталья Диденко предупредила, что до прихода похолодания в некоторых областях Украины пройдут дожди. В Киеве, к примеру, сохранится теплая и сухая погода.

"Днем 5 июля столбики термометров будут подниматься до +28…+34 градуса. Ночью ожидается +17…+22 градуса. Дождей будет мало — кратковременные грозовые местами пройдут только в западных областях, да и то, кроме Тернопольщины и Хмельнитчины. Жара ослабнет 6 июля в западных областях, 7 июля снижение температуры воздуха до комфортной ожидается в северных и центральных областях", — продолжила синоптик, рассказывая, когда отступит жара из Украины.

[ + – ] Наталья Диденко рассказала, когда отступит жара из Украины [ + – ] Наталья Диденко рассказала, когда отступит жара из Украины

Когда спадет жара — прогноз от Укргидрометеоцентра

Украинские синоптики прогнозируют, что 5 июля в западных областях пройдут дожди с грозами, но на температуру воздуха осадки не повлияют — днем столбики покажут в среднем +30 градусов. На остальной территории Украины ожидается сухая погода от +29 до +34 градусов.

6 июля дожди с грозами прогнозируются не только в западных, но и северных регионах. На Западе днем похолодает до +20…+22 градусов, а в Киевской и Черниговской областях столбики термометров поднимутся до +33. В других регионах Укргидрометеоцентр прогнозирует жару до +37 градусов.

[ + – ] Прогноз погоды в Украине на 5 июля [ + – ] Прогноз погоды в Украине на 6 июля

7 июля дожди с грозами переместятся в северные и центральные регионы Украины, а на Западе ожидается солнечная погода с дневной температурой около +24 градусов. На фоне осадков в ряде областей Укргидрометеоцентр прогнозирует от +23 до +27 градусов днем, а ночью — около +19.

[ + – ] Прогноз погоды в Украине на 7 июля

8 и 9 июля, по прогнозам синоптиков, дожди с грозами пройдут почти во всех регионах Украины, кроме Крыма, Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областей. Средняя температура днем на западе составит +24 градуса, на севере — +26. Синоптики Укргидрометеоцентра не исключают, что 9 июля дожди могут охватить южные и восточные области.

[ + – ] Прогноз погоды в Украине на 8 июля [ + – ] Прогноз погоды в Украине на 9 июля

Когда отступит жара — прогноз от синоптика Игоря Кибальчича

Еще один специалист Игорь Кибальчич подтверждает, что похолодание в Украине стоит ожидать в середине рабочей неделе. К примеру, 6 июля из-за действия атмосферного фронта в западных регионах дневная температура составит до +23 градусов, а ночью столбики опустятся до +16 градусов. На севере, юге и востоке страны сохранится жаркая погода — до +37 градусов.

7 июля, по прогнозу Игоря Кибальчича, дожди дойдут до центральных и северных областей, в которых столбики термометров опустятся до +27 градусов. Ночью из-за обильных осадков воздух охладится до +13…+18 градусов.

8 июля, по словам синоптика, дожды охватят большинство западных, центральных и северных областей со средней температурой около +27 градусов. На юге и востоке Украины будет без изменений — жара до +35..+37 градусов.

9 и 10 июля дожди и грозы ожидаются в большинстве областей Украины, а в некоторых прогнозируют порывы ветра до 10 метров в секунду.

Напомним, из-за непогоды в Тернополе затопило улицы и повалило деревья. Мощный ливень прошел в областном центре 2 июля и привел к тому, что спасателям и коммунальным службам пришлось расчищать дороги и откачивать воду из ливневок.

Также сообщалось, что на фоне глобального потепления и аномальной жары заснеженные Альпы становятся зелеными.