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Дожди, грозы и похолодание до +13: когда отступит жара из Украины (фото)

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Жара Украина прогноз погода синоптики Укргидрометеоцентр солнечно антициклон
Фото: 24 Канал | Синоптики рассказали, когда отступит жара из Украины

Фокус в одном материале собрал несколько прогнозов погоды и рассказал, когда украинцам ожидать долгожданное снижение температуры.

Начало рабочей недели ознаменуется по-настоящему летней погодой с дневной температурой около +34 градусов, а похолодание с осадками ожидаются 6-7 июня на фоне действия атмосферного фронта, который двигается с запада Европы. Фокус в одном материале собрал несколько прогнозов погоды и рассказал, когда отступит жара из Украины.

Когда отступит жара — прогноз погоды от Натальи Диденко

По словам синоптика, новая рабочая неделя в Украине начнется с жары, когда столбики термометров в некоторых областях будут достигать отметки в +34 градус. 4 июля будет преобладать антициклон, поэтому практически во всех регионах будет сухая и теплая погода.

6-7 июля, как отмечает Диденко, ожидается приход в Украину холодного атмосферного фронта с запада Европы, благодаря которому дневная температура упадет до +22…+28 градусов. Жителей восточных и южных областей страны не затронет похолодание, и в этих регионах будет доминировать жара.

Погода прогноз Украина синоптики Наталья Диденко жара циклон дожди грозы
Наталья Диденко рассказала, когда отступит жара из Украины

Еще в одном прогнозе погоды Наталья Диденко предупредила, что до прихода похолодания в некоторых областях Украины пройдут дожди. В Киеве, к примеру, сохранится теплая и сухая погода.

"Днем 5 июля столбики термометров будут подниматься до +28…+34 градуса. Ночью ожидается +17…+22 градуса. Дождей будет мало — кратковременные грозовые местами пройдут только в западных областях, да и то, кроме Тернопольщины и Хмельнитчины. Жара ослабнет 6 июля в западных областях, 7 июля снижение температуры воздуха до комфортной ожидается в северных и центральных областях", — продолжила синоптик, рассказывая, когда отступит жара из Украины.

Погода прогноз Украина синоптики Наталья Диденко жара циклон дожди грозы
Наталья Диденко рассказала, когда отступит жара из Украины
Погода прогноз Украина синоптики Наталья Диденко жара циклон дожди грозы
Наталья Диденко рассказала, когда отступит жара из Украины

Когда спадет жара — прогноз от Укргидрометеоцентра

Украинские синоптики прогнозируют, что 5 июля в западных областях пройдут дожди с грозами, но на температуру воздуха осадки не повлияют — днем столбики покажут в среднем +30 градусов. На остальной территории Украины ожидается сухая погода от +29 до +34 градусов.

6 июля дожди с грозами прогнозируются не только в западных, но и северных регионах. На Западе днем похолодает до +20…+22 градусов, а в Киевской и Черниговской областях столбики термометров поднимутся до +33. В других регионах Укргидрометеоцентр прогнозирует жару до +37 градусов.

Погода 5 июля прогноз Укргидрометеоцентр жара непогода дожди гроза
Прогноз погоды в Украине на 5 июля
Погода 6 июля прогноз Укргидрометеоцентр жара непогода дожди гроза
Прогноз погоды в Украине на 6 июля

7 июля дожди с грозами переместятся в северные и центральные регионы Украины, а на Западе ожидается солнечная погода с дневной температурой около +24 градусов. На фоне осадков в ряде областей Укргидрометеоцентр прогнозирует от +23 до +27 градусов днем, а ночью — около +19.

Погода 7 июля прогноз Укргидрометеоцентр жара непогода дожди гроза
Прогноз погоды в Украине на 7 июля

8 и 9 июля, по прогнозам синоптиков, дожди с грозами пройдут почти во всех регионах Украины, кроме Крыма, Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областей. Средняя температура днем на западе составит +24 градуса, на севере — +26. Синоптики Укргидрометеоцентра не исключают, что 9 июля дожди могут охватить южные и восточные области.

Погода 8 июля прогноз Укргидрометеоцентр жара непогода дожди гроза
Прогноз погоды в Украине на 8 июля
Погода 9 июля прогноз Укргидрометеоцентр жара непогода дожди гроза
Прогноз погоды в Украине на 9 июля

Когда отступит жара — прогноз от синоптика Игоря Кибальчича

Еще один специалист Игорь Кибальчич подтверждает, что похолодание в Украине стоит ожидать в середине рабочей неделе. К примеру, 6 июля из-за действия атмосферного фронта в западных регионах дневная температура составит до +23 градусов, а ночью столбики опустятся до +16 градусов. На севере, юге и востоке страны сохранится жаркая погода — до +37 градусов.

7 июля, по прогнозу Игоря Кибальчича, дожди дойдут до центральных и северных областей, в которых столбики термометров опустятся до +27 градусов. Ночью из-за обильных осадков воздух охладится до +13…+18 градусов.

8 июля, по словам синоптика, дожды охватят большинство западных, центральных и северных областей со средней температурой около +27 градусов. На юге и востоке Украины будет без изменений — жара до +35..+37 градусов.

9 и 10 июля дожди и грозы ожидаются в большинстве областей Украины, а в некоторых прогнозируют порывы ветра до 10 метров в секунду.

Напомним, из-за непогоды в Тернополе затопило улицы и повалило деревья. Мощный ливень прошел в областном центре 2 июля и привел к тому, что спасателям и коммунальным службам пришлось расчищать дороги и откачивать воду из ливневок.

Также сообщалось, что на фоне глобального потепления и аномальной жары заснеженные Альпы становятся зелеными.