Дощі, грози та похолодання до +13: коли відступить спека з України (фото)

Фокус в одному матеріалі зібрав кілька прогнозів погоди та розповів, коли українцям чекати довгоочікуваного зниження температури.

Початок робочого тижня ознаменується по-справжньому літньою погодою з денною температурою майже +34 градусів, а похолодання з опадами очікується 6-7 червня на тлі дії атмосферного фронту, який рухається із заходу Європи. Фокус в одному матеріалі зібрав кілька прогнозів погоди та розповів, коли відступить спека з України.

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Коли відступить спека — прогноз погоди від Наталі Діденко

За словами синоптикині, новий робочий тиждень в Україні розпочнеться зі спеки, коли стовпчики термометрів у деяких областях досягатимуть позначки +34 градуси. 4 липня переважатиме антициклон, тож практично в усіх регіонах буде суха та тепла погода.

6-7 липня, як зазначає Діденко, очікується прихід в Україну холодного атмосферного фронту із заходу Європи, завдяки якому денна температура впаде до +22… +28 градусів. Жителів східних і південних областей країни не торкнеться похолодання, і в цих регіонах домінуватиме спека.

[ + – ] Наталя Діденко розповіла, коли відступить спека з України

Ще в одному прогнозі погоди Наталія Діденко попередила, що до похолодання в деяких областях України пройдуть дощі. У Києві, наприклад, утримається тепла та суха погода.

"Вдень 5 липня стовпчики термометрів підніматимуться до +28… +34 градусів. Уночі очікується +17… +22 градуси. Дощів буде мало — короткочасні грозові місцями пройдуть лише у західних областях, та й то, окрім Тернопільщини та Хмельниччини. Спека ослабне 6 липня у західних областях, 7 липня зниження температури повітря до комфортної очікується у північних і центральних областях", — продовжила синоптикиня, розповідаючи, коли відступить спека з України.

[ + – ] Наталя Діденко розповіла, коли відступить спека з України [ + – ] Наталя Діденко розповіла, коли відступить спека з України

Коли спаде спека — прогноз від Укргідрометеоцентру

Українські синоптики прогнозують, що 5 липня у західних областях пройдуть дощі з грозами, але на температуру повітря не вплинуть опади — вдень стовпчики покажуть переважно +30 градусів. На решті території України очікується суха погода від +29 до +34 градусів.

6 липня дощі з грозами прогнозуються не лише у західних, а й у північних регіонах. На Заході вдень температура опуститься до +20… +22 градусів, а у Київській і Чернігівській областях стовпчики термометрів піднімуться до +33. В інших регіонах Укргідрометеоцентр прогнозує спеку до +37 градусів.

[ + – ] Прогноз погоди в Україні на 5 липня [ + – ] Прогноз погоди в Україні на 6 липня

7 липня дощі з грозами перемістяться до північних і центральних регіонів України, а на Заході очікується сонячна погода з денною температурою приблизно +24 градусів. На тлі опадів у низці областей Укргідрометеоцентр прогнозує від +23 до +27 градусів удень, а вночі — майже +19.

[ + – ] Прогноз погоди в Україні на 7 липня

8 та 9 липня, за прогнозами синоптиків, дощі з грозами пройдуть майже у всіх регіонах України, крім Криму, Донецької, Луганської, Запорізької і Дніпропетровської областей. Середня температура вдень на заході становитиме +24 градуси, на півночі — +26. Синоптики Укргідрометеоцентру не заперечують, що 9 липня дощі можуть охопити південні та східні області.

[ + – ] Прогноз погоди в Україні на 8 липня [ + – ] Прогноз погоди в Україні на 9 липня

Коли відступить спека — прогноз синоптика Ігоря Кібальчича

Ще один фахівець Ігор Кібальчич підтверджує, що на похолодання в Україні варто очікувати в середині робочого тижня. Наприклад, 6 липня через дію атмосферного фронту в західних регіонах денна температура становитиме до +23 градуси, а вночі стовпчики опустяться до +16 градусів. На півночі, півдні та сході країни утримається спекотна погода — до +37 градусів.

7 липня, за прогнозом Ігоря Кібальчича, дощі сягнуть центральних і північних областей, у яких стовпчики термометрів опустяться до +27 градусів. Уночі через опади повітря охолоне до +13… +18 градусів.

8 липня, за словами синоптика, дощі охоплять більшість західних, центральних і північних областей із середньою температурою приблизно +27 градусів. На півдні та сході України буде без змін — спека до +35… +37 градусів.

9 та 10 липня дощі та грози очікуються у більшості областей України, а в деяких прогнозують пориви вітру до 10 метрів за секунду.

Нагадаємо, через негоду у Тернополі затопило вулиці та повалило дерева. Потужна злива пройшла в обласному центрі 2 липня і призвела до того, що рятувальникам і комунальним службам довелося розчищати дороги та відкачувати воду.

Також повідомлялося, що на тлі глобального потепління та аномальної спеки засніжені Альпи стають зеленими.