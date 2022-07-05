Град і шквальний вітер: на Київ і область насувається гроза, — Укргідрометцентр

Влада міста просить мешканців під час негоди закривати вікна й триматися подалі від рекламних щитів і дерев.

Завтра, 6 липня, у Києві та Київській області очікується гроза з градом і шквальним вітром. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Як інформує Український гідрометцентр, в окремих районах пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с. При цьому ніч із 5 на 6 липня очікується без опадів.

"Уночі без опадів, удень помірний, в області місцями значний дощ, гроза, в окремих районах град і пориви 15-20 м/с", — ідеться в повідомленні.

Метеорологи інформують, що температура області вночі становитиме 19-24°, удень 6 липня — 29-34°.

У Києві вночі з 5 на 6 липня очікується близько 20°, удень 6 липня — 31-33°.

[ + – ] Прогноз погоди для Київ на 6 липня

У Київській міській державній адміністрації просять мешканців під час негоди закривати вікна, триматися подалі від рекламних щитів і дерев, а також не паркувати поряд із ними автомобілі.

Під час грози на місцях можливих підтоплень дорожньої мережі чергуватиме спецтехніка "Київавтодору". Представники міської влади просять киян у разі підтоплення проїзної частини чи тротуарів звертатися до диспетчерської служби КМДА за телефоном 044-284-74-19.

Тут також нагадують, що при падінні дерев або гілок, травмуванні людей слід негайно інформувати екстрені служби телефонами "101" або "103".

Раніше Фокус розповідав, коли з України відступить спека. Синоптикиня Наталія Діденко прогнозує, що 6-7 липня очікується прихід в Україну холодного атмосферного фронту із заходу Європи, завдяки якому денна температура впаде до +22…+28 градусів.

Нагадаємо, через негоду в Тернополі затопило вулиці та повалило дерева. Потужна злива пройшла в обласному центрі 2 липня та призвела до того, що рятувальникам і комунальним службам довелося розчищати дороги та відкачувати воду зі зливної каналізації.