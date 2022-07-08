Румыния обеспечит поставки газа в Украину и Молдову, — премьер

В Греции ввели в эксплуатацию трубопровод "Греция-Болгария", который важен для транспортной сети Европы, потому что сможет обеспечить газом ряд стран.

Премьер-министр Румынии Николае Чуке заявил, что его страна сможет обеспечить поставки газа в Украину и Молдову после запуска газопровода из Греции в Болгарию. Об этом политик рассказал в ходе своего визита в Грецию для ввода газового интерконнектора "Греция-Болгария" в эксплуатацию, передает DIGI 24.

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По словам Николае Чуке, этот газопровод очень важен для транспортной сети Европы, потому что сможет обеспечить газом ряд стран. Румынский политик добавил, что этот трубопровод обеспечит связь между Турцией и Балканами, а также соединится с газотранспортной системой BRUA, которая проходит через Турцию, Болгарию, Румынию, Венгрию и Австрию.

"В принципе, этот интерконнектор обеспечит газоснабжение как Болгарии, так и Румынии. И, конечно же, мы сможем обеспечить газоснабжение наших восточных партнеров, Украины и Республики Молдова, и, конечно же, в другие страны по схеме распределения этой сети", — сказал он.

Напомним, 6 июля СМИ сообщали, что правительство Украины планирует снизить допустимую температуру в домах до 16 градусов. По информации журналистов, допустить минимальную температуру в помещениях планировали на прошлой неделе, но пока не согласованы детали. Тарифы на газ останутся прежними.

Глава украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал, что следующий отопительный сезон для страны будет непростым. Однако он отметил, что Украине может хватить газа собственной добычи и импортировать минимальное количество.