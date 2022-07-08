Румунія забезпечить постачання газу до України та Молдови, — прем'єр

У Греції ввели в експлуатацію трубопровід "Греція-Болгарія", який важливий для транспортної мережі Європи, тому що зможе забезпечити газом низку країн.

Прем'єр-міністр Румунії Ніколає Чуке заявив, що його країна зможе забезпечити постачання газу до України та Молдови після запуску газопроводу з Греції до Болгарії. Про це політик розповів під час свого візиту до Греції для введення газового інтерконектора "Греція-Болгарія" в експлуатацію, повідомляє DIGI 24.

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За словами Ніколає Чуке, цей газопровід дуже важливий для транспортної мережі Європи, тому що зможе забезпечити газом низку країн. Румунський політик додав, що цей трубопровід забезпечить зв'язок між Туреччиною та Балканами, а також з'єднається з газотранспортною системою BRUA, яка проходить через Туреччину, Болгарію, Румунію, Угорщину та Австрію.

"В принципі цей інтерконектор забезпечить газопостачання як Болгарії, так і Румунії. І, звичайно ж, ми зможемо забезпечити газопостачання наших східних партнерів, України та Республіки Молдова, і, звичайно ж, в інші країни за схемою розподілу цієї мережі", — сказав він. він.

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