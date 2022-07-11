Поляки в Украине могут получить особый статус: детали законопроекта Зеленского

Гражданам соседней страны могут предоставить возможность для получения образования за счет бюджета наравне с украинцами. В проект закона также включено право на соцзащиту, стипендии и другие выплаты.

Гражданам Польши не понадобится получать специальное разрешение на работу в Украине, у них будет право на соцзащиту и образование за счет бюджетных средств наравне с украинцами. Об этом сообщается в Telegram-канале постпреда Верховной Рады в Конституционном суде Ольги Совгири.

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Законопроект президента Зеленского про установление правовых и социальных гарантий для граждан Польши в Украине — это ответ властям соседней страны, которые 12 марта этого года приняли закон о помощи украинцам.

Проект нового закона, предложенного президентом Украины, предусматривает:

Трудоустройство без необходимости в получении разрешения на труд иностранцев и лиц без гражданства,

Госрегистрацию налогоплательщиков и получение регистрационного номера налогоплательщика,

Право на обеспечение в случае потери трудоспособности,

Соцвыплаты, согласно украинскому законодательству,

Получение соцпомощи из Фонда соцзащиты для лиц с инвалидностью,

Право на степендии, материальную помощь,

Польские квалифицированные врачи смогут осуществлять профессиональную деятельность в Украине в течение полутора лет.

Ранее Фокус сообщал, что выплаты украинцам в Польше решили прекратить. Власти страны не будут продолжать практику затратных пособий для беженцев из Украины, вместо этого украинцев будут подталкивать к поиску работы.

Напомним, что Польша рассматривает сценарии раздела Украины. Об этом заявил руководитель Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. По его словам, руководство Польши попытается создать в Западной Украине "прокси-государство" под защитой своих войск.