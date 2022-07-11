Поляки в Україні можуть отримати особливий статус: деталі законопроєкту Зеленського

Громадянам сусідньої країни можуть надати можливість для здобуття освіти за рахунок бюджету нарівні з українцями. До проєкту закону також додане право на соцзахист, стипендії та інші виплати.

Громадянам Польщі не знадобиться отримувати спеціальний дозвіл на роботу в Україні, вони мають право на соцзахист та освіту за рахунок бюджетних коштів нарівні з українцями. Про це повідомляється в Telegram-каналі постпреда Верховної Ради у Конституційному суді Ольги Совгирі.

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Законопроєкт президента Зеленського про встановлення правових і соціальних гарантій для громадян Польщі в Україні — це відповідь владі сусідньої країни, яка 12 березня цього року ухвалила закон про допомогу українцям.

Проєкт нового закону, запропонованого президентом України, передбачає:

працевлаштування без необхідності отримання дозволу на працю іноземців та осіб без громадянства;

держреєстрацію платників податків та отримання реєстраційного номера платника податків;

право на забезпечення у разі втрати працездатності;

соцвиплати, згідно з українським законодавством;

отримання соцдопомоги з Фонду соцзахисту для осіб з інвалідністю;

право на стипендії, матеріальну допомогу;

польські кваліфіковані лікарі матимуть змогу здійснювати професійну діяльність в Україні протягом півтора року.

Раніше Фокус повідомляв, що виплати українцям у Польщі вирішили припинити. Влада країни не продовжуватиме практику витратних для біженців з України, натомість українців підштовхуватимуть до пошуку роботи.

Нагадаємо, що Польща розглядає сценарії поділу України. Про це заявив керівник Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін. За його словами, керівництво Польщі спробує створити у Західній Україні "проксі-державу" під захистом своїх військ.