Поляки в Україні можуть отримати особливий статус: деталі законопроєкту Зеленського
Громадянам сусідньої країни можуть надати можливість для здобуття освіти за рахунок бюджету нарівні з українцями. До проєкту закону також додане право на соцзахист, стипендії та інші виплати.
Громадянам Польщі не знадобиться отримувати спеціальний дозвіл на роботу в Україні, вони мають право на соцзахист та освіту за рахунок бюджетних коштів нарівні з українцями. Про це повідомляється в Telegram-каналі постпреда Верховної Ради у Конституційному суді Ольги Совгирі.
Законопроєкт президента Зеленського про встановлення правових і соціальних гарантій для громадян Польщі в Україні — це відповідь владі сусідньої країни, яка 12 березня цього року ухвалила закон про допомогу українцям.
Проєкт нового закону, запропонованого президентом України, передбачає:
- працевлаштування без необхідності отримання дозволу на працю іноземців та осіб без громадянства;
- держреєстрацію платників податків та отримання реєстраційного номера платника податків;
- право на забезпечення у разі втрати працездатності;
- соцвиплати, згідно з українським законодавством;
- отримання соцдопомоги з Фонду соцзахисту для осіб з інвалідністю;
- право на стипендії, матеріальну допомогу;
- польські кваліфіковані лікарі матимуть змогу здійснювати професійну діяльність в Україні протягом півтора року.
Раніше Фокус повідомляв, що виплати українцям у Польщі вирішили припинити. Влада країни не продовжуватиме практику витратних для біженців з України, натомість українців підштовхуватимуть до пошуку роботи.
Нагадаємо, що Польща розглядає сценарії поділу України. Про це заявив керівник Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін. За його словами, керівництво Польщі спробує створити у Західній Україні "проксі-державу" під захистом своїх військ.