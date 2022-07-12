С градом и громом: на Киев обрушился мощный ливень (фото, видео)

По дорогам столицы текут целые реки, поскольку в некоторых местах ливневки не справляются с большим объемом воды.

Во второй половине дня на столицу Украины обрушился мощный ливень, а местами прошел крупный град, сообщают местные Telegram-каналы.

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Очевидцы пишут, что кроме всего прочего над городом довольно сильно гремит, от чего некоторые жители волнуются, если начнется воздушная тревога.

Также сообщается, что в некоторый местах дорожные ливневки не справляются с таким объемом воды, поэтому по дорогам текут целые реки.

В комментариях пользователи советуют во избежание неприятностей стараться не выходить из дому и переждать стихию.

Отметим, что два дня назад синоптики предупреждали о ливневых дождях в столице. По их прогнозам, на 12-13 июля температура должна опустится до 22-24 градусов днем и до 11-15 ночью. Но 14 июля дожди должны прекратится, а столбики термометров днем подскочат до 27-29 градусов выше нуля.

Ранее в Киеве прошел ливень, сопровождавшийся шквальным ветром и грозой. Как сообщали местные паблики, 6 июля некоторые улицы столицы полностью ушли под воду.

В начале июля во Львове из-за мощного ливня в двадцати жилых домах повредилась крыша. Также на улицах города пропало электричество, а в некоторых районах перестал ходить общественный транспорт.