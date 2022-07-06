Киев ушел под воду: из-за грома в машинах срабатывает сигнализация (видео)

В местных пабликах горожан призывают не паниковать и не путать непогоду со взрывами.

Сегодня, 6 июля, Киев и Киевскую область накрыл ливень, сопровождающийся шквальным ветром и грозой. Как сообщают в местных пабликах, некоторые улицы полностью затопило.

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Так, в соцсетях появились видео с улицы Приорской в Оболонском районе столице, на которых видно, как автомобили с трудом проезжают по дороге. Пользователи посоветовали автомобилистам выбрать другой маршрут для передвижения.

В группе "Реальный Киев" также рассказали, что в припаркованных на улицах автомобилях из-за мощных раскатов грома массово срабатывает сигнализация. В паблике призвали местных жителей не путать эти звуки с взрывами и не паниковать.

"Друзья, не пугайтесь, по состоянию на сейчас в городе и области звучит гром", — предупредили тут.

Пользователи соцсетей также отметили, что Киев перехватил у Львова вчерашний "флешмоб" с затопленными улицами.

Синоптики предупредили, что дождь в столице продлится до конца дня.

О надвигающейся на город грозе заранее предупредили в Киевской горгосадминистрации. По информации мэрии, во время непогоды на местах возможных подтоплений дорожной сети дежурит спецтехника "Киевавтодора".

Представители городской власти просят киевлян в случае подтопления проезжей части или тротуаров обращаться в диспетчерскую службу КГГА по телефону: 044-284-74-19.

Здесь также напоминают, что при падении деревьев или ветвей, травмировании людей следует незамедлительно информировать экстренные службы по телефонам "101" или "103".

Напомним, 5 июля затопило Львов. Мэр города Андрей Садовый сообщил о повреждении более 20 крыш из-за ливня.

Ранее Фокус рассказывал, что из-за непогоды в Тернополе затопило улицы и повалило деревья. Мощный ливень прошел в областном центре 2 июля и привел к тому, что спасателям и коммунальным службам пришлось расчищать дороги и откачивать воду из ливневок.