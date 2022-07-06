Київ пішов під воду: через грім у машинах спрацьовує сигналізація (відео)

У місцевих пабліках містян закликають не панікувати та не плутати негоду з вибухами.

Сьогодні, 6 липня, Київ і Київську область накрила злива, що супроводжується шквальним вітром і грозою. Як повідомляють у місцевих пабліках, деякі вулиці повністю затопило.

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Так, у соцмережах з'явилися відео з вулиці Пріорської в Оболонському районі столиці, на яких видно, як автомобілі важко проїжджають по дорозі. Користувачі порадили автомобілістам обрати інший маршрут для пересування.

У групі "Реальный Киев" також розповіли, що в припаркованих на вулицях автомобілях через потужні гуркіт грому масово спрацьовує сигналізація. У пабліку закликали місцевих мешканців не плутати ці звуки з вибухами та не панікувати.

"Друзі, не лякайтеся, станом на сьогодні в місті й області звучить грім", — попередили тут.

Користувачі соцмереж також зазначили, що Київ перехопив у Львова вчорашній "флешмоб" із затопленими вулицями.

Синоптики попередили, що дощ у столиці триватиме до кінця дня.

Про грозу, що насувається на місто, заздалегідь попередили в Київській міськдержадміністрації. За інформацією мерії, під час негоди на місцях можливих підтоплень дорожньої мережі чергує спецтехніка "Київавтодору".

Представники міської влади просять киян у разі підтоплення проїжджої частини чи тротуарів звертатися до диспетчерської служби КМДА за телефоном: 044-284-74-19.

Тут також нагадують, що в разі падіння дерев або гілок, травмуванні людей слід негайно інформувати екстрені служби телефонами "101" або "103".

Нагадаємо, 5 липня затопило Львів. Мер міста Андрій Садовий повідомив про пошкодження понад 20 дахів через зливу.

Раніше Фокус розповідав, що через негоду в Тернополі затопило вулиці та повалило дерева. Потужна злива пройшла в обласному центрі 2 липня і призвела до того, що рятувальникам і комунальним службам довелося розчищати дороги та відкачувати воду з злив.