Із градом і громом: на Київ обрушилася потужна злива (фото, відео)

Дорогами столиці течуть цілі річки, оскільки в деяких місцях зливова каналізація не справляється з великим об'ємом води.

У другій половині дня на столицю України обрушилася потужна злива, а місцями пройшов великий град, повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Очевидці пишуть, що, крім усього іншого, над містом досить сильно гримить, від чого деякі жителі хвилюються, якщо почнеться повітряна тривога.

Також повідомляється, що в деяких місцях дорожні зливові каналізації не справляються з таким обсягом води, тому дорогами течуть цілі річки.

У коментарях користувачі радять, щоб уникнути неприємностей, намагатися не виходити з дому та перечекати стихію.

Зазначимо, що два дні тому синоптики попереджали про зливи в столиці. За їхніми прогнозами, 12-13 липня температура має опуститися до 22-24 градусів удень і до 11-15 вночі. Але 14 липня дощі мають припинитися, а стовпчики термометрів удень підскочать до 27-29 градусів вище за нуль.

Раніше в Києві пройшла злива, що супроводжувалася шквальним вітром і грозою. Як повідомляли місцеві пабліки, 6 липня деякі вулиці столиці повністю пішли під воду.

На початку липня у Львові через потужну зливу у двадцяти житлових будинках пошкодився дах. Також на вулицях міста зникла електрика, а в деяких районах перестав ходити громадський транспорт.