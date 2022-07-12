Расчленившим тело девушки под Киевом убийцей оказался герой "Одруження наосліп", — СМИ

37-летний юрист в ходе телешоу описывал себя как "надежного, заботливого" человека, способного "устроить незабываемую романтику".

Мужчиной, который, по версии следствия, убил и расчленил свою девушку, оказался участник телешоу "Одруження наосліп" ("Свадьба вслепую") Петр Бигун. Об этом сообщает "Страна".

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Так, журналисты со ссылкой на свои источники узнали, что речь идет именно о 37-летнем Петре Бигуне.

Также известно, что глава Нацполиции Киевской области Андрей Небытов 12 июня опубликовал видео, посвященное делу об убийстве 39-летней уроженки Краматорска. В ролике, в частности, использованы кадры из телешоу, на которых лицо предполагаемого 37-летнего преступника скрыто. Однако если сопоставить их с записью одного 7 выпуска 5 сезона шоу, вышедшего в 2019 году, на них можно узнать участника проекта Петра Бигуна.

[ + – ] Петр Бигун

В ходе программы подозреваемый в убийстве описывает себя как "надежного, заботливого" человека, способного "устроить незабываемую романтику для своей любимой девушки

"Думаю, я идеальный мужчина. Я владелец юридической компании. Наша команда занимается гражданскими, уголовными делами, хозяйственными семейными… Люблю заниматься саморазвитием", — презентовал себя герой шоу.

По состоянию на 12 июля выпуск передачи с участием подозреваемого в убийстве удален с YouTube-канала 1+1.

Кто такой Петр Бигун?

Согласно данным движения "Чесно", Бигун родился 12 июля 1985 года в городе Дудинка Красноярского края. Он работал следователем по особо важным делам второго следственного отдела следственного управления прокуратуры города Киева. В 2019 году баллотировался как самовыдвиженец в Верховную Раду по киевскому 222-му округу.

В 2020 году Бигун баллотировался в Киевский городской совет от партии "Правый сектор", но был беспартийным. На момент баллотирования работал директором ООО "Сарго Винч" и проживал в Киеве. В 2022 году Бигун значится руководителем кампаний "Бигун Бенджамин", "Хорт", "Сарго Винч", "Таргет менеджмент".

Напомним, правоохранители задержали предполагаемого убийцу в селе Новые Безрадичи, Обуховского района Киевской области. По версии следствия, после расправы над жертвой он вырезал ей половые органы и сердце, которые потом хранил дома. Задержанный объяснил, что убил возлюбленную во время ссоры. Сейчас он задержан и помещен в изолятор временного содержания. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Также мы писали о том, как в прошлом году в Италии 80-летний мужчина зарезал жену украинку из-за того, что та отказалась вступать с ним в интимную связь.