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В Киевской области задержали участника ток-шоу, который убил свою любимую и вырвал ей сердце (видео)

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убийство, новые безрадичи, обуховский район, киевская область
Фото: Нацполиция Украины | Задержание подозреваемого в убийстве

Успешный адвокат расчленил тело своей девушки: часть он сложил в чемодан и выкинул, а часть хранил дома

В селе Новые Безрадичи, Обуховского района Киевской области задержали молодого мужчину, которого подозревают в убийстве его девушки. После убийства он вырезал ей половые органы и сердце, которые потом хранил дома. Об этом сообщают в Нацполиции и Офисе генпрокурора Украины.

Убийство произошло еще месяц назад. В мае жители села обнаружили у местной насосной станции чемодан с частями тела и одеждой. Личность убитой установили именно благодаря вещам. Когда фотографии платьев распространили по СМИ, то в полицию обратилась женщина, которая сказала, что такие брендовые наряды были у ее подруги, которая уже давно не выходит на связь.

убийство, новые безрадичи, обуховский район, киевская область
Чемодан с частями тела, который нашли у насосной станции
Фото: Нацполиция Украины

Как выяснилось, 39-летняя уроженка Краматорска весной приехала из Польши в Киевскую область и поселилась в частном доме своего нового знакомого. Подругам женщина призналась, что встретила любимого человека, с которым планирует устроить личную жизнь.

убийство, новые безрадичи, обуховский район, киевская область
Убитая девушка
Фото: Нацполиция Украины

Правоохранители провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили обстоятельства ее гибели.

В полиции сообщили, что женщину убил ее возлюбленный, 36-летний успешный юрист и участник ток-шоу на ТВ. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как после исчезновения женщины, несколько дней подряд мужчина выносил из дома подозрительные свертки и выбрасывал их в разных местах, пытаясь избежать камер наблюдения, что ему не удалось.

убийство, новые безрадичи, обуховский район, киевская область
Задержание подозреваемого в убийстве
Фото: Нацполиция Украины

Во время обыска в доме подозреваемого, полицейские обнаружили в его холодильнике органы убитой женщины. Оказалось, что он вырезал и сохранил язык, почку, матку и сердце погибшей.

убийство, новые безрадичи, обуховский район, киевская область
Фото: Нацполиция Украины
убийство, новые безрадичи, обуховский район, киевская область
Фото: Нацполиция Украины
убийство, новые безрадичи, обуховский район, киевская область
убийство, новые безрадичи, обуховский район, киевская область
убийство, новые безрадичи, обуховский район, киевская область
убийство, новые безрадичи, обуховский район, киевская область

Юрист пояснил, что убил свою девушку во время ссоры. Он ее задушил, потом расчленил и пытался спрятать следы преступления. Зачем он заморозил некоторые органы – он не пояснил. Сейчас он задержан и помещен в изолятор временного содержания.

"Успешный адвокат, участник ток-шоу о женитьбе, порезал любимую на куски и по ночам развозил остатки по свалкам Обуховщины. Руки и ноги сложил в дорожную сумку и выбросил в пруд. Погибшую чудом опознали по брендовому платью. Это жуткая история убийственной страсти, цинизма, отчаянной попытки скрыть следы преступления и профессиональной работы полицейских Киевской области", — прокомментировал дело Андрей Небитов, глава Нацполиции Киевской области.

Задержание подозреваемого в убийстве

Следователи уже сообщили мужчине о подозрении по факту умышленного убийства, а также незаконному обращению с оружием, так как при обыске в доме юриста была найдена еще и граната РГД-5.

В Сети сообщают, что задержанный принимал участие в ток-шоу "Свадьба вслепую" на телеканале "1+1" в 2019 году. В программе он пытался завоевать сердце участницы из Днепра. Но девушке он не подошел, хоть и предложил жить вместе после ТВ-шоу, и она сказала, что участник "создан для другой женщины".