В Киевской области задержали участника ток-шоу, который убил свою любимую и вырвал ей сердце (видео)

Успешный адвокат расчленил тело своей девушки: часть он сложил в чемодан и выкинул, а часть хранил дома

В селе Новые Безрадичи, Обуховского района Киевской области задержали молодого мужчину, которого подозревают в убийстве его девушки. После убийства он вырезал ей половые органы и сердце, которые потом хранил дома. Об этом сообщают в Нацполиции и Офисе генпрокурора Украины.

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Убийство произошло еще месяц назад. В мае жители села обнаружили у местной насосной станции чемодан с частями тела и одеждой. Личность убитой установили именно благодаря вещам. Когда фотографии платьев распространили по СМИ, то в полицию обратилась женщина, которая сказала, что такие брендовые наряды были у ее подруги, которая уже давно не выходит на связь.

[ + – ] Чемодан с частями тела, который нашли у насосной станции Фото: Нацполиция Украины

Как выяснилось, 39-летняя уроженка Краматорска весной приехала из Польши в Киевскую область и поселилась в частном доме своего нового знакомого. Подругам женщина призналась, что встретила любимого человека, с которым планирует устроить личную жизнь.

[ + – ] Убитая девушка Фото: Нацполиция Украины

Правоохранители провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили обстоятельства ее гибели.

В полиции сообщили, что женщину убил ее возлюбленный, 36-летний успешный юрист и участник ток-шоу на ТВ. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как после исчезновения женщины, несколько дней подряд мужчина выносил из дома подозрительные свертки и выбрасывал их в разных местах, пытаясь избежать камер наблюдения, что ему не удалось.

[ + – ] Задержание подозреваемого в убийстве Фото: Нацполиция Украины

Во время обыска в доме подозреваемого, полицейские обнаружили в его холодильнике органы убитой женщины. Оказалось, что он вырезал и сохранил язык, почку, матку и сердце погибшей.

Фото: Нацполиция Украины Фото: Нацполиция Украины

Юрист пояснил, что убил свою девушку во время ссоры. Он ее задушил, потом расчленил и пытался спрятать следы преступления. Зачем он заморозил некоторые органы – он не пояснил. Сейчас он задержан и помещен в изолятор временного содержания.

"Успешный адвокат, участник ток-шоу о женитьбе, порезал любимую на куски и по ночам развозил остатки по свалкам Обуховщины. Руки и ноги сложил в дорожную сумку и выбросил в пруд. Погибшую чудом опознали по брендовому платью. Это жуткая история убийственной страсти, цинизма, отчаянной попытки скрыть следы преступления и профессиональной работы полицейских Киевской области", — прокомментировал дело Андрей Небитов, глава Нацполиции Киевской области.

[ + – ] Задержание подозреваемого в убийстве

Следователи уже сообщили мужчине о подозрении по факту умышленного убийства, а также незаконному обращению с оружием, так как при обыске в доме юриста была найдена еще и граната РГД-5.

В Сети сообщают, что задержанный принимал участие в ток-шоу "Свадьба вслепую" на телеканале "1+1" в 2019 году. В программе он пытался завоевать сердце участницы из Днепра. Но девушке он не подошел, хоть и предложил жить вместе после ТВ-шоу, и она сказала, что участник "создан для другой женщины".