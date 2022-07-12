На Київщині затримали учасника ток-шоу, який убив свою кохану та вирвав їй серце (відео)

Успішний адвокат розчленував тіло своєї дівчини: частину він склав у валізу та викинув, а частину зберігав удома.

У селі Нові Безрадичі Обухівського району Київської області затримали молодого чоловіка, якого підозрюють у вбивстві його дівчини. Після вбивства він вирізав їй статеві органи та серце, які потім зберігав удома. Про це повідомляють у Нацполіції та Офісі генпрокурора України.

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Вбивство сталося ще місяць тому. У травні мешканці села виявили біля місцевої насосної станції валізу з частинами тіла й одягом. Особу вбитої встановили саме завдяки речам. Коли фотографії суконь розповсюдили по ЗМІ, то в поліцію звернулася жінка, яка сказала, що таке брендове вбрання мала її подруга, яка вже давно не виходить на зв'язок.

[ + – ] Валіза з частинами тіла, яку знайшли біля насосної станції Фото: Нацполiцiя Украiни

Як з'ясувалося, 39-річна уродженка Краматорська навесні приїхала з Польщі до Київської області й оселилася в приватному будинку свого нового знайомого. Подругам жінка зізналася, що зустріла кохану людину, з якою планує влаштувати особисте життя.

[ + – ] Вбита дівчина Фото: Нацполiцiя Украiни

Правоохоронці провели низку оперативно-розшукових заходів і встановили обставини її загибелі.

У поліції повідомили, що жінку вбив її коханий, 36-річний успішний юрист і учасник ток-шоу на ТБ. Камери відеоспостереження зафіксували, як після зникнення жінки кілька днів поспіль чоловік виносив із дому підозрілі пакунки та викидав їх у різних місцях, намагаючись уникнути камер спостереження, що йому не вдалося.

[ + – ] Затримання підозрюваного в убивстві Фото: Нацполiцiя Украiни

Під час обшуку в будинку підозрюваного поліцейські виявили в його холодильнику органи вбитої жінки. Виявилося, що він вирізав і зберіг язик, нирку, матку та серце загиблої.

Фото: Нацполiцiя Украiни Фото: Нацполiцiя Украiни

Юрист пояснив, що вбив свою дівчину під час сварки. Він її задушив, потім розчленував і намагався сховати сліди злочину. Навіщо він заморозив деякі органи — не пояснив. Наразі його затримали та помістили в ізолятор тимчасового утримання.

"Успішний адвокат, учасник ток-шоу про одруження порізав кохану на шматки та ночами розвозив залишки по сміттєзвалищах Обухівщини. Руки та ноги склав у дорожню сумку й викинув у ставок. Загиблу дивом впізнали за брендовою сукнею. Це жахлива історія вбивчої пристрасті, відчайдушної спроби приховати сліди злочину та професійної роботи поліцейських Київської області", — прокоментував справу Андрій Нєбитов, голова Нацполіції Київської області.

[ + – ] Затримання підозрюваного в убивстві

Слідчі вже повідомили чоловіку про підозру за фактом умисного вбивства, а також незаконне поводження зі зброєю, оскільки під час обшуку в будинку юриста було знайдено ще й гранату РГД-5.