Убивцею, який розчленував тіло дівчини під Києвом, виявився герой "Одруження наосліп", — ЗМІ

37-річний юрист під час телешоу описував себе як "надійну, дбайливу" людину, здатну "влаштувати незабутню романтику".

Чоловіком, який, за версією слідства, вбив та розчленував свою дівчину, виявився учасник телешоу "Одруження наосліп" ("Весілля наосліп") Петро Бігун. Про це повідомляє "Країна".

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Так, журналісти з посиланням на свої джерела дізналися, що йдеться саме про 37-річного Петра Бігуна.

Також відомо, що голова Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов 12 червня опублікував відео, присвячене справі про вбивство 39-річної уродженки Краматорська. В ролику, зокрема, використано кадри з телешоу, на яких особа ймовірного 37-річного злочинця прихована. Однак, якщо зіставити їх із записом одного 7 випуску 5 сезону шоу, що вийшло в 2019 році, на них можна впізнати учасника проєкту Петра Бігуна.

[ + – ] Петро Бігун

Під час програми підозрюваний у вбивстві описує себе як "надійну, дбайливу" людину, здатну "влаштувати незабутню романтику для своєї коханої дівчини".

"Думаю, я ідеальний чоловік. Я власник юридичної компанії. Наша команда займається цивільними, кримінальними справами, господарськими сімейними... Люблю займатися саморозвитком", — презентував себе герой шоу.

Станом на 12 липня випуск передачі за участю підозрюваного у вбивстві видалено з YouTube-каналу 1+1.

Хто такий Петро Бігун?

За даними руху "Чесно", Бігун народився 12 липня 1985 року в місті Дудинка Красноярського краю. Він працював слідчим в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва. У 2019 році балотувався як самовисуванець у Верховну Раду по київському 222-му округу.

2020 року Бігун балотувався до Київської міської ради від партії "Правий сектор", але був безпартійним. На момент балотування працював директором ТОВ "Сарго Вінч" та проживав у Києві. 2022 року Бігун значиться керівником кампаній "Бігун Бенджамін", "Хорт", "Сарго Вінч", "Таргет менеджмент".

Нагадаємо, правоохоронці затримали імовірного вбивцю в селі Нові Безрадичі, Обухівського району Київської області. За версією слідства, після розправи над жертвою він вирізав їй статеві органи та серце, які потім зберігав удома. Затриманий пояснив, що вбив кохану під час сварки. Наразі його затримано та поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Йому загрожує до 15 років ув'язнення.

Також ми писали про те, як минулого року в Італії 80-річний чоловік зарізав дружину українку через те, що вона відмовилася вступати з ним в інтимний зв'язок.