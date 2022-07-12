В "ДНР" хотят, чтобы КНДР признала их "независимость"

"Республика", которую признали Никарагуа и Сирия, надеется в будущем развивать дипломатические отношения со всем миром.

Так называемая "ДНР" начала вести переговоры с КНДР о признании независимости "республики". Об этом сообщила представительница т.н. "МИД ДНР" Наталья Никонорова.

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На днях она съездила в Россию, где выступила в представительстве так называемой республики.

"У нас было несколько рабочих встреч с послом КНДР в Москве Син Хон Чхолем, мы ведем диалог по этому вопросу", — сказала Никонорова.

Также по ее словам фейковые дипломаты "ДНР" также активно занимается вопросом признания "республики" и установления дипломатических отношений с другими странами.

Какие страны ранее признали "ДНР"

Первой независимость фейковой республики признала РФ. 21 февраля президент России Владимир Путин принял решение признать независимость "ЛНР" и "ДНР".

"Считаю необходимым принять давно назревшее решение — незамедлительно признать независимость и суверенитет "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики"… От тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве, мы требуем незамедлительно прекратить боевые действия…" — сказал Путин.

Признание "ДНР" Россия через несколько дней использовала для того, чтоб нарушить границы Украины и начать против нашего государства полномасштабную войну.

Несколькими днями позже независимость "ДНР" признали такие же непризнанные "республики" – Абхазия и Южная Осетия.

В конце июня 2022 года независимость "ЛДНР" признала Сирия.

"Это воплощение общей воли и желания установить дружеские отношения во всех областях. Сирийская Арабская Республика приняла решение признать независимость и суверенитет "ЛНР" и "ДНР". Сирийская сторона свяжется с обеими республиками по поводу договоренностей об укреплении взаимодействия и установлении дипломатических отношений", – заявили чиновники.

Министр иностранных дел Сирии Фейсал аль-Микдад подчеркнул, что признание РФ независимости псевдореспублик – это "шаг на пути к защите мира, международного права, устава ООН и здоровых международных отношений".

О намерении Сирии признать "ДНР" в середине июня объявлял "глава республики", террорист Денис Пушилин. Главарь боевиков приехал с "делегацией" в Дамаск и говорил там об "одинаковом понимании общности пути народов Донбасса и Сирии в борьбе против недружественных США и других стран Запада".

Президент Сирии Башар Асад на этой встрече объявил об официальном старте процедуры признания "Л/ДНР".

Документально не признали "ДНР", но де-факто поддерживают донецких террористов непризнанное Приднестровье, так называемая Нагорно-Карабахская Республика, Центральноафриканская республика, Никарагуа, Куба, Белоруссия.

Напомним, что 21 февраля главы оккупационных администраций "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили власти России признать независимость двух "республик". В тот же день Путин провел внеочередное заседание Совбеза РФ, которое было посвящено этому вопросу.

В свою очередь представители стран-членов Совбеза ООН заявили, что Россия, признавая "ЛДНР", нарушает международное право и посягает на территориальную целостность Украины. Многие политики расценили этот шаг, как предлог для полномасштабного вторжения.