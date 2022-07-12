У "ДНР" хочуть, щоб КНДР визнала їхню "незалежність"

"Республіка", яку визнали Нікарагуа та Сирія, сподівається в майбутньому розвивати дипломатичні відносини з усім світом.

Так звана "ДНР" почала вести переговори з КНДР щодо визнання незалежності "республіки". Про це повідомила представниця так званої "МЗС ДНР" Наталія Ніконорова.

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Днями вона з'їздила до Росії, де виступила у представництві так званої республіки.

"У нас було кілька робочих зустрічей із послом КНДР у Москві Сін Хон Чхолем, ми ведемо діалог щодо цього питання", — сказала Ніконорова.

Також, за її словами, фейкові дипломати "ДНР" також активно займаються питанням визнання "республіки" та встановленням дипломатичних відносин з іншими країнами.

Які країни раніше визнали "ДНР"

Першою незалежність фейкової республіки визнала РФ. 21 лютого президент Росії Володимир Путін ухвалив рішення визнати незалежність "ЛНР" та "ДНР".

"Вважаю за необхідне ухвалити давно назріле рішення — негайно визнати незалежність та суверенітет "Донецької народної республіки" та "Луганської народної республіки"... Від тих, хто захопив і утримує владу в Києві, ми вимагаємо негайно припинити бойові дії..." — сказав Путін.

Визнання "ДНР" Росія через кілька днів використала для того, щоб порушити кордони України та розпочати проти нашої держави повномасштабну війну.

Декількома днями пізніше незалежність "ДНР" визнали такі ж невизнані "республіки" — Абхазія та Південна Осетія.

Наприкінці червня 2022 року незалежність "ЛДНР" визнала Сирія.

"Це втілення спільної волі та бажання встановити дружні відносини у всіх областях. Сирійська Арабська Республіка прийняла рішення визнати незалежність та суверенітет "ЛНР" та "ДНР". Сирійська сторона зв'яжеться з обома республіками з приводу домовленостей про зміцнення взаємодії та встановлення дипломатичних відносин", — заявили урядовці.

Міністр закордонних справ Сирії Фейсал аль-Мікдад наголосив, що визнання РФ незалежності псевдореспублік — це "крок на шляху до захисту миру, міжнародного права, статуту ООН та здорових міжнародних відносин".

Про намір Сирії визнати "ДНР" у середині червня оголошував "глава республіки", терорист Денис Пушилін. Ватажок бойовиків приїхав з "делегацією" до Дамаску і говорив там про "однакове розуміння спільності шляху народів Донбасу та Сирії в боротьбі проти недружніх США та інших країн Заходу".

Президент Сирії Башар Асад на цій зустрічі оголосив про офіційний старт процедури визнання "Л/ДНР".

Документально не визнали "ДНР", але фактично підтримують донецьких терористів невизнане Придністров'я, так звана Нагірно-Карабахська Республіка, Центральноафриканська республіка, Нікарагуа, Куба, Білорусь.

Нагадаємо, що 21 лютого глави окупаційних адміністрацій "ДНР" і "ЛНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник попросили владу Росії визнати незалежність двох "республік". Того ж дня Путін провів позачергове засідання Ради безпеки РФ, присвячене цьому питанню.

Зі свого боку представники країн-членів Ради безпеки ООН заявили, що Росія, визнаючи "ЛДНР", порушує міжнародне право і зазіхає на територіальну цілісність України. Багато політиків розцінили цей крок як привід для повномасштабного вторгнення.