Дожди и сильный ветер: сегодня в Киеве самый холодный день недели

Синоптики обещают пасмурную погоду и порывы ветра до 24 метров в секунду по Киевской области. Воздух прогреется до 16°-18°.

Сегодня в столице Украины ожидается самый холодный день недели. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В Киеве ожидается резкое похолодание, воздух в течение дня прогреется всего до 16°-18°. Также синоптики предупреждают, что порывы ветра в области могут достигать 15-24 метров в секунду.

В ГСЧС Киевской области также сообщили о I желтом уровне опасности из-за сильного ветра. Спасатели пишут, что порывы 15-20 метров в секунду ожидаются в западных, северных и большинстве центральных областей стране.

На протяжении всего дня 13 июля в Киеве ожидается облачная погода, периодически с дождем.

Однако уже завтра погода улучшится. Синоптики обещают, что 14 июля в столице Украины будет 22°-24°, порывы ветра сохранятся в пределах 5-10 метров в секунду.

Ранее Фокус рассказывал, каким регионам Украины грозит сильное похолодание. При этом июль в Киеве и Украине начался с жары, а максимальная температура в украинской столице 6 июля достигла +34,3°С.

Также мы писали, что 12 июля на Киев обрушился мощный ливень. По дорогам столицы текли потоки воды, поскольку в некоторых местах ливневки не справляются с большим объемом воды.