Дощі та сильний вітер: сьогодні в Києві найхолодніший день тижня

Синоптики обіцяють похмуру погоду та пориви вітру до 24 метрів за секунду по Київській області. Повітря прогріється до 16-18°.

Сьогодні в столиці України очікується найхолодніший день тижня. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

У Києві очікується різке похолодання, повітря протягом дня прогріється лише до 16-18°. Також синоптики попереджають, що пориви вітру в області можуть сягати 15-24 метрів за секунду.

У ДСНС Київської області також повідомили про І жовтий рівень небезпеки через сильний вітер. Рятувальники пишуть, що пориви 15-20 метрів на секунду очікуються в західних, північних і більшості центральних областей країни.

Протягом усього дня 13 липня в Києві очікується хмарна погода, періодично з дощем.

Проте вже завтра погода покращає. Синоптики обіцяють, що 14 липня в столиці України буде 22-24°, пориви вітру збережуться в межах 5-10 метрів за секунду.

Раніше Фокус розповідав, яким регіонам України загрожує сильне похолодання. При цьому липень у Києві й Україні розпочався зі спеки, а максимальна температура в українській столиці 6 липня досягла +34,3°С.

Також ми писали, що 12 липня на Київ обрушилася потужна злива. Дорогами столиці текли потоки води, оскільки в деяких місцях зливові каналізації не справляються з великим об'ємом води.