Пять лет за Ленина и Сталина: в Украине засудили россиянку за пропаганду коммунизма

Женщина, ставшая гражданкой Украины в 2015 году, распространяла в соцсети "ВКонтакте" материалы, пропагандирующие коммунистический режим и популяризировала идеи возрождения СССР.

В Ивано-Франковской области приговорили к пяти годам тюрьмы уроженку Российской Федерации, которую обвинили в пропаганде и публичном использовании символики коммунистического тоталитарного режима. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры Ивано-Франковска.

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"В поддержку публичного обвинения прокурором Ивано-Франковской областной прокуратуры уроженка РФ признана виновной в пропаганде и публичном использовании символики коммунистического тоталитарного режима по ч. 1, 2 ст. 436-1 УК Украины", — говорится в сообщении.

В суде было доказано, что женщина в течение 2019-2022 годов в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте" систематически распространяла и использовала материалы, пропагандирующие коммунизм, восхваляла Ленина и Сталина, а также популяризировала идеи возрождения СССР.

"Согласно выводам судебно-лингвистической экспертизы, такими сообщениями она пропагандировала коммунистический тоталитарный режим", — пояснили в прокуратуре.

Известно, что россиянка стала гражданкой Украины в 2015 году и проживала в Ивано-Франковске. Ее противоправная деятельность была разоблачена сотрудниками СБУ, а досудебное расследование проводили следователи Главного управления Нацполиции в Ивано-Франковской области.

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