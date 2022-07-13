П'ять років за Леніна та Сталіна: в Україні засудили росіянку за пропаганду комунізму

Жінка, яка стала громадянкою України у 2015 році, розповсюджувала в соцмережі "ВКонтакте" матеріали, що пропагують комуністичний режим і популяризувала ідеї відродження СРСР.

На Івано-Франківщині засудили до п'яти років в'язниці уродженку Російської Федерації, яку звинуватили в пропаганді та публічному використанні символіки комуністичного тоталітарного режиму. Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Івано-Франківська.

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"На підтримку публічного звинувачення прокурором Івано-Франківської обласної прокуратури уродженка РФ визнано винною в пропаганді та публічному використанні символіки комуністичного тоталітарного режиму за ч. 1, 2 ст. 436-1 КК України", — йдеться в повідомленні.

У суді було доведено, що жінка протягом 2019-2022 років у забороненій в Україні соцмережі "ВКонтакте" систематично розповсюджувала та використовувала матеріали, що пропагують комунізм, вихваляла Леніна та Сталіна, а також популяризувала ідеї відродження СРСР.

"Згідно з висновками судово-лінгвістичної експертизи, такими повідомленнями вона пропагувала комуністичний тоталітарний режим", — пояснили в прокуратурі.

Відомо, що росіянка стала громадянкою України у 2015 році та проживала в Івано-Франківську. Її протиправну діяльність викрили співробітники СБУ, а досудове розслідування проводили слідчі Головного управління Нацполіції в Івано-Франківській області.

Раніше Фокус з'ясовував, як на практиці застосовувався закон про декомунізацію та які запобіжні заходи були вжиті правоохоронцями щодо громадян, які порушили цей закон. Зокрема нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський зазначив, що дія закону спрямована лише проти комуністичного режиму, тому його норми не поширюються на використання нацистської символіки.

Восьмий апеляційний адміністративний суд у Львові 5 липня заборонив діяльність Комуністичної партії в Україні. Усі активи політсили та її регіональних відділень буде передано державі.