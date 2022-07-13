СБУ ликвидировала подпольную типографию в Киеве, помогавшую избежать мобилизации (фото)

Столичная контора за $2 тыс. делала фальшивые справки о непригодности к военной службе. Злоумышленники помогали украинцам незаконно выехать за границу.

Служба безопасности Украина ликвидировала подпольную типографию в Киеве, печатавшую поддельные справки о непригодности к военной службе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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"В результате следственно-оперативных действий нейтрализована преступная группа, которая занималась незаконной переправкой за границу украинских граждан призывного возраста", — уточняет СБУ.

Злоумышленники продавали украинцам призывного возраста фальшивые удостоверения военнообязанных, а также другие документы, помогающие избежать мобилизации.

Как рассказывают в ведомстве, для серийного производства таких фальшивых документов "бизнесмены" использовали типографский цех аффилированной коммерческой структуры.

Стоимость такого пакета поддельных бумажек колеблется от $800 до $2 тыс., в зависимости от сроков изготовления.

Оказалось, что организаторами незаконной схемы являются два киевлянина. Своих заказчиков они искали через специально созданную интернет-платформу, где рассказывали о своих услугах. Клиенты переводили оплату за фальшивые документы на их банковские карты. Пакет "документов" передавали через почтовых операторов.

Обоим злоумышленникам объявили о подозрении.

Напомним, приложение "Дія" угодило в сексистский скандал. Украинцы подали более 1800 заявок о коллаборантах в чат-боте "єВорог". Администраторы спешили рассказать об успехах и выбрали не самый удачный пример.

Ранее Фокус писал, что СБУ в Киеве задержала торговцев оружием, выдававших себя за правоохранителей. Злоумышленники были задержаны при попытке продать 13 автоматов АК-74 и 3 тысячи патронов к ним. За это торговцы хотели получить $20 000.