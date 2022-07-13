СБУ ліквідувала підпільну друкарню в Києві, яка допомагала уникнути мобілізації (фото)

Столична контора за $2 тис. робила фальшиві довідки про непридатність до військової служби. Зловмисники допомагали українцям незаконно виїхати за кордон.

Служба безпеки Україна ліквідувала підпільну друкарню в Києві, яка друкувала підроблені довідки про непридатність до військової служби. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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"Внаслідок слідчо-оперативних дій нейтралізовано злочинну групу, яка займалася незаконною переправкою за кордон українських громадян призовного віку", — уточнює СБУ.

Зловмисники продавали українцям призовного віку фальшиві посвідчення військовозобов'язаних, а також інші документи, які б уникнути мобілізації.

Як розповідають у відомстві, для серійного виробництва таких фальшивих документів "бізнесмени" використовували друкарський цех афілійованої комерційної структури.

Вартість такого пакета підроблених папірців коливається від $800 до $2 тис., залежно від термінів виготовлення.

Виявилося, що організаторами незаконної схеми є двоє киян. Своїх замовників вони шукали через спеціально створену інтернет-платформу, де розповідали про свої послуги. Клієнти переказували оплату за фальшиві документи на їхні банківські картки. Пакет документів передавали через поштових операторів.

Обом зловмисникам оголосили про підозру.

Нагадаємо, додаток "Дія" потрапив у сексистський скандал. Українці подали понад 1800 заявок про колаборантів у чат-боті "ЄВорог". Адміністратори поспішали розповісти про успіхи та обрали не найвдаліший приклад.

Раніше Фокус писав, що СБУ у Києві затримала торговців зброєю, які видавали себе за правоохоронців. Зловмисників затримали під час спроби продати 13 автоматів АК-74 та 3 тисячі набоїв до них. За це продавці хотіли отримати $20 000.