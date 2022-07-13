Французская компания Matiere передаст Украине 36 легкосборных мостов, — Кулеба (фото)

По словам главы МИД, конструкции смогут быстро заменить разрушенные мосты в стране. Кроме того, не исключено, что Matiere начнет производство мостовых переходов в Украине.

Украина получит 36 легкосборных мостов от французской компании Matiere, их длина будет составлять от 23 до 46 м. Эти конструкции смогут быстро заменить разрушенные мосты в стране. Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга.

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[ + – ] Мост от Matiere

"Вместе с французским правительством и федерацией французских промышленников MEDEF мы договорили о передаче Украине 36 легкосборных мостов длинной от 23 до 46 метров от компании Matiere. Эти конструкции смогут быстро заменить уничтоженные украинские мосты, а со временем заменят их на постоянной основе", — рассказал он.

[ + – ] Конструкция легкосборного моста

По словам главы МИД, французская компания имеет многолетний опыт работы в быстром развертывании мостовых переходов для автомобильного и железнодорожного транспорта. 25 июля инженеры Matiere прибудут в Украину и проведут совместную оценочную миссию с инженерами "Укравтодора".

Дмитрий Кулеба отметил, что компания потенциально рассматривает вариант начать производство мостовых переходов на территории Украины.

Напомним, 4 июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал этапы плана восстановления Украины. По его словам, боевые действия принесли разрушений на более $100 млрд. После победы в войне с Россией украинские власти хотят реализовать тысячи инфраструктурных проектов.

3 июня Bloomberg сообщал, что ЕС выделит более $500 млрд на восстановление Украины. В данный момент Еврокомиссия как исполнительный орган ЕС изучает различные варианты финансирования послевоенного восстановления Украины. Среди прочего, рассматриваются гранты и займы.