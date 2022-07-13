Французька компанія Matiere передасть Україні 36 легкозбірних мостів, — Кулеба (фото)

За словами глави МЗС, конструкції зможуть швидко замінити зруйновані мости у країні. Крім того, цілком ймовірно, що Matiere розпочне виробництво мостових переходів в Україні.

Україна отримає 36 легкозбірних мостів від французької компанії Matiere, їхня довжина складатиме від 23 до 46 м. Ці конструкції зможуть швидко замінити зруйновані мости в країні. Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу.

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[ + – ] Міст від Matiere

"Разом із французьким урядом та федерацією французьких промисловців MEDEF ми домовили про передачу Україні 36 легкозбірних мостів довжиною від 23 до 46 метрів від компанії Matiere. Ці конструкції зможуть швидко замінити знищені українські мости, а згодом замінять їх на постійній основі", — розповів він.

[ + – ] Конструкція легкозбірного мосту

За словами глави МЗС, французька компанія має багаторічний досвід роботи у швидкому розгортанні мостових переходів для автомобільного та залізничного транспорту. 25 липня інженери Matiere прибудуть до України та проведуть спільну оцінну місію з інженерами "Укравтодору".

Дмитро Кулеба наголосив, що компанія потенційно розглядає варіант розпочати виробництво мостових переходів на території України.

Нагадаємо, 4 липня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав етапи плану відновлення України. За його словами, бойові дії завдали руйнувань на понад $100 млрд. Після перемоги у війні з Росією українська влада хоче реалізувати тисячі інфраструктурних проєктів.

3 червня Bloomberg повідомляв, що ЄС виділить понад $500 млрд на відновлення України. Наразі Єврокомісія як виконавчий орган ЄС вивчає різні варіанти фінансування повоєнного відновлення України. Серед іншого, розглядаються гранти та позики.