Боялись, что попадут в руки россиян: в ГБР подтвердили "утилизацию" некоторых документов

Пресс-секретарь ведомства Татьяна Сапьян уточнила, что ни одно уголовное производство не было ликвидировано, а некоторые "утилизированные" документы уже возобновлены.

В Генеральном бюро расследований "утилизировали" некоторые документы в начале российского вторжения, но ни одно уголовное производство не было уничтожено. По всем делам сейчас проводится следствие. Об этом заявила пресс-секретарь ГБР Татьяна Сапьян в комментарии "Суспільному".

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По ее словам, некоторые документы, которые были "утилизированы", уже возобновлены.

"ГБР действовало в рамках законных инструкций на случай чрезвычайных ситуаций. Уровень риска попадания документов к врагу был значительно выше, чем последствия их утилизации", — сказала она.

Татьяна Сапьян сообщила, что ГБР никак не влияет на полноту и качество следствия по уголовным производствам и все дела, по которым ведется расследования, будут переданы в суд "в определенные сроки".

Однако сейчас все еще ведется служебное расследование по вопросу "утилизации" уголовных производств и существенных нарушений пока не обнаружилось.

"В управлении внутреннего контроля ведомства возникла логическая потребность проверить, было ли все выполнено в соответствии с инструкциями и нормами закона. Детали я озвучивать не могу, насколько мне известно, существенных нарушений пока не обнаружено", — заявила спикер ГБР.

Что известно об уничтожении документов?

Напомним, 9 июля журналисты телеканала "Настоящее время" опубликовали расследование, в котором рассказали, что ГБР уничтожило более сотни громких уголовных дел в начале полномасштабной войны с Россией. В списке оказались "Харьковские соглашения", "угольное дело" Медведчука и Порошенко и другие уголовные производства.

По информации из докладной записки, после 24 февраля ведомство уничтожило секретные материалы 140 уголовных дел и более 500 материалов негласных следственных действий — прослушивания, тайные видеозаписи, слежка.

В Офисе Генерального прокурора подтвердили результаты расследования журналистов и заявили, что прокуроры в указанных уголовных производствах не давали согласие на уничтожение этих материалов.

11 июля секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что если подтвердится информация об уничтожении ГБР важных материалов, то все причастны к этому будут наказаны.

Что говорят в ГБР

Тем временем в ГБР открыли уголовное производство из-за "информационной атаки и вмешательство в работу" правоохранителей. В ведомстве заявили, что некоторые деятели занимаются "расшатыванием ситуации в стране и распространяют недостоверную информацию о работе правоохранительных органов".

"Для этого в информационное поле вбрасывается недостоверная информация о якобы уничтожении бюро материалов общественно-резонансных уголовных производств", — заявили в пресс-службе.

Кроме того, правоохранители сообщили, что все уголовные производства расследуются в "полном соответствии с ранее утвержденными планами".