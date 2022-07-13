Боялися, що потраплять до рук росіян: у ДБР підтвердили "утилізацію" деяких документів

Прессекретарка відомства Тетяна Сап'ян уточнила, що жодне кримінальне провадження не було ліквідовано, а деякі "утилізовані" документи вже відновлено.

У Генеральному бюро розслідувань "утилізували" деякі документи на початку російського вторгнення, але жодне кримінальне провадження не було знищено. За всіма справами зараз триває слідство. Про це заявила прессекретарка ДБР Тетяна Сап'ян у коментарі "Суспільному".

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

За її словами, деякі документи, які "утилізували", вже відновлено.

"ДБР діяло в межах законних інструкцій на випадок надзвичайних ситуацій. Рівень ризику потрапляння документів до ворога був значно вищим, ніж наслідки їх утилізації", — сказала вона.

Тетяна Сап'ян повідомила, що ДБР ніяк не впливає на повноту та якість слідства щодо кримінальних проваджень і всі справи, за якими ведеться розслідування, будуть передані до суду "в певні терміни".

Проте зараз усе ще ведеться службове розслідування щодо "утилізації" кримінальних проваджень та суттєвих порушень поки не виявилося.

"В управлінні внутрішнього контролю відомства виникла логічна потреба перевірити, чи було все виконано відповідно до інструкцій і норм закону. Деталі я озвучувати не можу, наскільки мені відомо, суттєвих порушень поки не виявлено", — заявила речниця ДБР.

Що відомо про знищення документів?

Нагадаємо, 9 липня журналісти телеканалу "Сьогодні" опублікували розслідування, в якому розповіли, що ДБР знищило понад сотню гучних кримінальних справ на початку повномасштабної війни з Росією. У списку опинилися "Харківські угоди", "вугільна справа" Медведчука та Порошенка й інші кримінальні провадження.

За інформацією з доповідної записки, після 24 лютого відомство знищило секретні матеріали 140 кримінальних справ і понад 500 матеріалів негласних слідчих дій — прослуховування, таємні відеозаписи, стеження.

В Офісі Генерального прокурора підтвердили результати розслідування журналістів і заявили, що прокурори в зазначених кримінальних провадженнях не давали згоди на знищення цих матеріалів.

11 липня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що якщо підтвердиться інформація про знищення ДБР важливих матеріалів, то всі причетні до цього будуть покарані.

Що говорять у ДБР

Тим часом у ДБР відкрили кримінальне провадження через "інформаційну атаку та втручання в роботу" правоохоронців. У відомстві заявили, що деякі діячі займаються "розхитуванням ситуації в країні та поширюють недостовірну інформацію про роботу правоохоронних органів".

"Для цього в інформаційне поле вкидається недостовірна інформація про нібито знищення бюро матеріалів громадсько-резонансних кримінальних проваджень", — заявили в пресслужбі.

Крім того, правоохоронці повідомили, що всі кримінальні провадження розслідуються у "повній відповідності до раніше затверджених планів".