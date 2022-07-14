В центре Донецка прозвучали взрывы (видео)

Предположительно взрывы произошли в районе автостанции и ТРЦ "GREEN Plaza". Подконтрольные оккупантам СМИ уже сообщили якобы о двух погибших.

В четверг, 14 июля, в центре оккупированного Донецка прозвучали сразу несколько взрывов. Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы.

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Известно, что белый дым заметили возле ТРЦ "GREEN Plaza". Это — 21-этажный небоскреб класса "Аʼ. До российского вторжения в Донецкую область в нем располагались торговый центр и офисные помещения. Здание расположено по адресу: улица Артема, 51А.

По информации местных Телеграм-каналов, взрыв также прозвучал рядом с автостанцией "Центр". Местные называют это место "Ямой". Автостанция расположена по адресу: улица Первомайская, 4. Это — одноэтажное здание.

По состоянию на сейчас неизвестно, что именно послужило причиной взрывов.

Подконтрольные оккупантам СМИ сообщили уже о якобы двух убитых в районе автовокзала. Еще три человека получили ранения.

Напомним, что в этот же день, 14 июля, взрывы прозвучали в городе Винница. Российские военные атаковали центр города ракетами класса "Калибр", которые находились на борту подводной лодки, дрейфующей в Черном море.

В результате ракетного удара погибли по меньшей мере 20 человек. Среди них и дети.

Помимо этого сегодня Вооруженные силы РФ обстреляли учебные заведения и отель в Николаеве. На этот раз обошлось без жертв. А 12 июня оккупанты нанесли удар по Харькову, в результате чего 5 человек получили ранения. Атака на город произошла и сегодняшней ночью — пострадали объекты инфраструктуры, здания и автомобили.