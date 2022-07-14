У центрі Донецька пролунали вибухи (відео)

Імовірно, вибухи сталися в районі автостанції та ТРЦ GREEN Plaza. Підконтрольні окупантам ЗМІ вже повідомили про нібито двох загиблих.

У четвер, 14 липня, в центрі окупованого Донецька пролунало одразу кілька вибухів. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

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Відомо, що білий дим помітили біля ТРЦ Green Plaza. Це 21-поверховий хмарочос класу "А". До російського вторгнення в Донецьку область у ньому розташовувалися торговий центр і офісні приміщення. Будівля розташована за адресою вулиця Артема, 51А.

За інформацією місцевих "Телеграм"-каналів, вибух також пролунав поряд із автостанцією "Центр". Місцеві називають це місце "Ямою". Автостанція розташована за адресою вулиця Першотравнева, 4. Це одноповерхова будівля.

Станом на сьогодні невідомо, що саме спричинило вибухи.

Підконтрольні окупантам ЗМІ повідомили вже про нібито двох убитих у районі автовокзалу. Ще троє людей отримали поранення.

Нагадаємо, що цього ж дня, 14 липня, вибухи пролунали в місті Вінниця. Російські військові атакували центр міста ракетами класу "Калібр", які були на борту підводного човна, що дрейфував у Чорному морі.

Унаслідок ракетного удару загинули щонайменше 20 людей. Серед них і діти.

Крім цього, сьогодні Збройні сили РФ обстріляли навчальні заклади й готель у Миколаєві. На цей раз обійшлося без жертв. А 12 червня окупанти завдали удару по Харкову, внаслідок чого 5 осіб отримали поранення. Атака на місто відбулася й сьогоднішньої ночі — постраждали об'єкти інфраструктури, будівлі й автомобілі.