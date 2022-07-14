В Виннице задержали подозреваемых в корректировке ударов, — МВД

В то же время министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил о том, что конкретных наводчиков в этом деле может и не быть.

В Виннице полицейские задержали несколько десятков человек, которых подозревают в корректировке ракетных ударов по городу в четверг, 14 июля. Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский во время брифинга.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По словам Монастырского, сейчас с задержанными работают полицейские и сотрудники СБУ.

Кроме того, местные жители успели избить мужчину, который говорил о том, что ракетные удары во городу со стороны РФ будут продолжаться. Винничане заподозрили его в сотрудничестве с противником.

Также министр внутренних дел Украины подчеркнул тот факт, что по городу ударили тем видом ракет, который наводится не "в глаза", а по координатам. Поэтому конкретных наводчиков может и не быть.

Напомним, количество жертв ракетного удара по Виннице превысило два десятка. Среди пострадавших уже как минимум шесть детей: трое несовершеннолетних погибли и еще трое получили ранения.

Кроме того, 52 человека получили травмы средней и тяжелой степеней тяжести. В местные больницы за помощью обратились уже 115 пострадавших.

Фокус также писал, что российские военные атаковали центр Винницы ракетами класса "Калибр", которые находились на борту подводной лодки, дрейфующей в Черном море.