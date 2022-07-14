У Вінниці затримали підозрюваних у коригуванні ударів, — МВС

Водночас міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив про те, що конкретних навідників у цій справі може і не бути.

У Вінниці поліцейські затримали кілька десятків людей, яких підозрюють у коригуванні ракетних ударів по місту в четвер, 14 липня. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський під час брифінгу.

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За словами Монастирського, зараз із затриманими працюють поліцейські та співробітники СБУ.

Крім того, місцеві жителі встигли побити чоловіка, який говорив про те, що ракетні удари в місті з боку РФ триватимуть. Вінничани запідозрили його у співпраці із противником.

Також міністр внутрішніх справ України наголосив на тому факті, що по місту вдарили тим видом ракет, який наводиться не "в очі", а за координатами. Тому конкретних навідників може й не бути.

Нагадаємо, кількість жертв ракетного удару по Вінниці перевищила два десятки. Серед постраждалих вже як мінімум шість дітей: троє неповнолітніх загинули та ще троє отримали поранення.

Крім того, 52 особи отримали травми середнього та тяжкого ступенів тяжкості. До місцевих лікарень по допомогу звернулися вже 115 постраждалих.

Фокус також писав, що російські військові атакували центр Вінниці ракетами класу "Калібр", які знаходилися на борту підводного човна, що дрейфував у Чорному морі.