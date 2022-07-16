"Виновны в военных преступлениях РФ". Украина требует от западных банков разорвать связи с Россией

Советник президента Украины заявил, что финансовые группы JPMorgan, HSBC, Citigroup и Crédit Agricole помогают путинскому режиму и поддерживают его, предоставляя кредиты компаниям, которые торгуют российской нефтью.

Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко направил официальные письма западным банкирам, в том числе Джейми Даймону из JPMorgan Chase и Ноэлю Куинну из HSBC с требованием разорвать связи с компаниями, которые занимаются поставками и торговлей российской нефтью. Устенко обвинил финансовые группы в военных преступлениях России, сообщает Financial Times.

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Олег Устенко направил письма руководителям еще двум международным финансовым группам — Citigroup и Credit Agricole. В письмах сказано, что данным компаниям нужно прекратить финансирование компаний, которые торгуют российской нефтью и продают акции "Газпрома" и "Роснефти".

Устенко обвинил американские и европейские банки в том, что они своими действиями затягивают войну в Украине и их могут исключить из участия в послевоенном восстановлении нашей страны.

В интервью Financial Times Олег Устенко заявил, что Министерство юстиции Украины планирует подать в Международный уголовный суд на финансовые группы после окончания войны в Украине.

"Я считаю, что они совершают военные преступления, потому что они помогают путинскому режиму и поддерживают его. Доходы от продажи нефти и газа Россия использует для производства ракет и снарядов, которые используются против жителей Украины", — сказал Устенко.

Международный уголовный суд не может заниматься рассмотрением исков, направленных против финансовых организаций, но судьи могут преследовать в судебном порядке представителей этих компаний.

Подразделения финансовых групп HSBC и Credit Agricole владеют акциями российских компаний "Газпром" и "Роснефть". В своих письмах Устенко указал на то, что Citigroup предоставляет кредиты российскому нефтегазовому гиганту "Лукойл", а также европейской компании Vitol, которая торгует российской нефтью.

JPMorgan также предоставляет кредиты Vitol, а один из инвестиционных фондов финансовой группы владеет акциями "Газпрома", "Сбербанка" и "Роснефти". Устенко считает, что эти российские компании является важным источником доходов Москвы.

Также Устенко в письме к JPMorgan завил, что их отчет касательно установления потолка цен на российскую нефть основан не некачественном анализе ситуации. В отчете американской финансовой группы сказано, что попытки установить потолок цен на российскую нефть, могут поднять мировые цены до заоблачных 380 долларов за баррель. Также Устенко выразил негодование по поводу того, что в этом отчете война в Украине названа кризисом, а не вторжением России.

В JPMorgan заявили, что компания играет активную роль в реализации западных санкций против России. В Citigroup и Credit Agricole повторили свои предыдущие заявления о том, что они либо приостановили, либо сократили деятельность в России. Финансовая группа HSBC отказалась от комментариев. В частном порядке западные банкиры сообщили изданию, что из-за санкций было невозможно избавиться от части их российских активов.

В то же время компания Vitol заявила, что после начала войны в Украине, она сократила продажи российской нефти на 80%, а то, что осталось, соответствует западным санкциям, которые были разработаны для поддержки поставок российской нефти.

Фокус уже писал о том, что Еврокомиссия в рамках седьмого пакета санкций против России предлагает ввести эмбарго на поставки золота из РФ. В Европе также предлагают продлить существующие санкции еще на полгода.

В то же время, как уже писал Фокус, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал санкции против РФ. Политик считает, что эти санкции могут навредить не России, а Европе и уничтожить экономику ЕС.