"Винні у воєнних злочинах РФ". Україна вимагає від західних банків розірвати зв'язки з Росією

Радник президента України заявив, що фінансові групи JPMorgan, HSBC, Citigroup і Crédit Agricole допомагають путінському режиму та підтримують його, надаючи кредити компаніям, які торгують російською нафтою.

Радник президента України з економічних питань Олег Устенко надіслав офіційні листи західним банкірам, у тому числі Джеймі Даймону з JPMorgan Chase і Ноелю Квінну з HSBC із вимогою розірвати зв'язки з компаніями, які займаються постачанням і торгівлею російською нафтою. Устенко звинуватив фінансові групи у воєнних злочинах Росії, повідомляє Financial Times.

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Олег Устенко надіслав листи керівникам ще двох міжнародних фінансових груп — Citigroup ф Credit Agricole. У листах сказано, що цим компаніям потрібно припинити фінансування компаній, які торгують російською нафтою та продають акції "Газпрому" та "Роснафти".

Устенко звинуватив американські та європейські банки в тому, що вони своїми діями затягують війну в Україні, і їх можуть виключити з участі в повоєнному відновленні нашої країни.

В інтерв'ю Financial Times Олег Устенко заявив, що Міністерство юстиції України планує подати до Міжнародного кримінального суду на фінансові групи після закінчення війни в Україні.

"Я вважаю, що вони скоюють воєнні злочини, тому що вони допомагають путінському режиму та підтримують його. Доходи від продажу нафти й газу Росія використовує для виробництва ракет і снарядів, які використовуються проти мешканців України", — сказав Устенко.

Міжнародний кримінальний суд не може розглядати позови, спрямовані проти фінансових організацій, але судді можуть переслідувати в судовому порядку представників цих компаній.

Підрозділи фінансових груп HSBC і Credit Agricole володіють акціями російських компаній "Газпром" і "Роснафта". У своїх листах Устенко зазначив, що Citigroup надає кредити російському нафтогазовому гіганту "Лукойл", а також європейській компанії Vitol, яка торгує російською нафтою.

JPMorgan також надає кредити Vitol, а один із інвестиційних фондів фінансової групи володіє акціями "Газпрому", "Сбербанку" та "Роснафти". Устенко вважає, що ці російські компанії є важливим джерелом прибутків Москви.

Також Устенко в листі до JPMorgan заявив, що їхній звіт щодо встановлення межі цін на російську нафту заснований на неякісному аналізі ситуації. У звіті американської фінансової групи сказано, що спроби встановити межу цін на російську нафту можуть підняти світові ціни до захмарних 380 доларів за барель. Також Устенко висловив обурення з приводу того, що в цьому звіті війну в Україні названо кризою, а не вторгненням Росії.

У JPMorgan заявили, що компанія відіграє активну роль у реалізації західних санкцій проти Росії. У Citigroup і Credit Agricole повторили свої попередні заяви про те, що вони або призупинили, або скоротили діяльність у Росії. Фінансова група HSBC відмовилася від коментарів. У приватному порядку західні банкіри повідомили виданню, що через санкції було неможливо позбутися частини їхніх російських активів.

Водночас компанія Vitol заявила, що після початку війни в Україні вона скоротила продажі російської нафти на 80%, а те, що залишилося, відповідає західним санкціям, які були розроблені для підтримки постачання російської нафти.

Фокус уже писав про те, що Єврокомісія в межах сьомого пакету санкцій проти Росії пропонує запровадити ембарго на постачання золота з РФ. У Європі також пропонують продовжити санкції ще на пів року.

Водночас, як уже писав Фокус, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував санкції проти РФ. Політик вважає, що ці санкції можуть зашкодити не Росії, а Європі та знищити економіку ЄС.