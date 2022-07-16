"Держитесь, солнышки": Залужный обратился со словами поддержки к детям из Николаева (видео)

Главнокомандующий ВСУ подписал знаменитые почтовые марки с "русским военным кораблем", которые продадут на благотворительном аукционе в поддержку николаевской больницы.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный расписался на знаменитых почтовых марках с "русским военным кораблем". Об этом сообщается в Telegram-канале стратегического командования ВСУ.

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Как стало известно, марки с автографами Залужного продадут на благотворительном аукционе в поддержку Николаевской областной клинической больницы.

Оставляя подпись, главнокомандующий обратился к детям из Николаева со словами поддержки.

"Дети из Николаева, держитесь, солнышки. Мы вас любим и защищаем. Вы наше будущее", – в частности, сказал он.

8 июля главнокомандующему Вооруженных сил Украины генералу Валерию Залужного исполнилось 49 лет. Фокус собрал 5 фактов из биографии "Железного генерала".

Напомним, в Украине стартовал выпуск монет, посвященных борьбе с агрессией РФ. Первая монета, которую НБУ ввел в обращение во время войны, называется "В единстве — сила". Серебряную монету можно будет купить за 1600 грн. А из нейзильбера – за 232 грн.