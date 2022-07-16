"Тримайтеся, сонечки": Залужний звернувся зі словами підтримки до дітей із Миколаєва (відео)

Головнокомандувач ЗСУ підписав знамениті поштові марки з "російським військовим кораблем", які продадуть на благодійному аукціоні на підтримку миколаївської лікарні.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний розписався на знаменитих поштових марках із "російським військовим кораблем". Про це повідомляється в Telegram-каналі стратегічного командування ЗСУ.

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Як стало відомо, марки з автографами Залужного продадуть на благодійному аукціоні на підтримку Миколаївської обласної клінічної лікарні.

Залишаючи підпис, головнокомандувач звернувся до дітей із Миколаєва зі словами підтримки.

"Діти з Миколаєва, тримайтеся, сонечки. Ми вас любимо та захищаємо. Ви — наше майбутнє", — зокрема сказав він.

8 липня головнокомандувачу Збройних сил України генералу Валерію Залужному виповнилося 49 років. Фокус зібрав 5 фактів із біографії "Залізного генерала".

Нагадаємо, в Україні стартував випуск монет, присвячених боротьбі з агресією РФ. Перша монета, яку НБУ ввів в обіг під час війни, називається "У єдності сила". Срібну монету можна придбати за 1600 грн. А із нейзильберу — за 232 грн.