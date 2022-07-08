Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному 49: п'ять фактів із біографії "Залізного генерала"

Генерал увійшов до списку 100 найвпливовіших людей за версією журналу Time. Усе своє життя військовий присвятив армії на фронтах російсько-української війни з 2014 року.

8 липня головнокомандувачу Збройних сил України генералу Валерію Залужному виповнилося 49 років. Фокус зібрав 5 фактів із біографії "Залізного генерала".

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На війні з 2014 року

Валерій Залужний перебуває на фронтах російсько-української війни з 2014 року. У серпні він був замкомандиром сектором "С" у Дебальцевому, де йшли запеклі бої. Через три роки отримав підвищення до генерал-майора. У період із 2014 по 2021 роки очолював:

об'єднане командування "Захід" — 2017 р.

об'єднаний оперативний штаб ЗСУ — 2018 р.

об'єднане командування "Північ" — 2019-2021 рр.

Усе своє життя присвятив армії

Головнокомандувач Збройних сил закінчив навчання на загальновійськовому факультеті Одеського інституту Сухопутних військ у 1997 році. Після цього пройшов усі ступені служби від командира взводу до батальйону. У 2005 році вступив до Національної академії оборони України, закінчивши її із золотою відзнакою. Вже 2007 очолює штаб 24-ї окремої механізованої бригади.

[ + – ] Валерій Залужний

2014 року закінчив Національний університет оборони України ім. Івана Черняховського. Як найкращий випускник оперативно-стратегічного рівня підготовки отримав нагороду у вигляді перехідного меча королеви Великобританії.

Він народився в сім'ї військових, тому з дитинства мріяв про військову службу.

[ + – ] Валерій Залужний у дитинстві та на службі

Знає проблеми солдатів і молодших офіцерів

У липні 2021 року, коли Залужного призначили на посаду головнокомандувача ЗСУ, Фокус поспілкувався з військовими, щоб дізнатися про їхню думку про призначення. Бійці відгукувалися про нього винятково позитивно. Він міг спокійно з'явитися на фронті без "свити" й попередження.

"Бойовий офіцер, генеральські погони отримав у 2017-му. Кожне його призначення — і в заступники командувача ООС, і на ОК "Північ" — офіцери незмінно сприймали з ентузіазмом", — сказав один із військових у коментарі Фокусу.

[ + – ] Перша поїздка Залужного на фронт як головнокомандувача Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

"Залізний генерал"

Видання Politico у квітні 2022 року, вже після початку повномасштабної агресії, назвало Залужного "Залізним генералом", наголошуючи на успіхах української армії, які "здивували весь світ".

"Генерал є уособленням нового покоління українських офіцерів, яке формувалося під час 8-річної війни на Донбасі та на навчаннях із НАТО", — пишуть у виданні.

[ + – ] Валерія Залужного назвали "Залізним генералом"

Також Залужний увійшов до 100 найвпливовіших людей 2022 року за версією журналу Time. В аморальному й неетичному вторгненні РФ в Україну було порушено всі правила та підвалини після Другої світової війни.

"Посеред цього хаосу головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний виявив себе як військовий розум, якого потребувала його країна. Його керівництво дозволило українським збройним силам швидко адаптуватися до дій на полі бою проти росіян. Потенціал війни між великими державами зростає, а українці, які захищають свою Батьківщину від значної російської агресії, просто неймовірні", — говорить про українського генерала Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США.

Звільняв українські землі від загарбників до повномасштабного вторгнення

У 2018 році Валерія Залужного було призначено начальником штабу ООС. За час його перебування на посаді українські військові звільнили село Південне біля тимчасово окупованої Горлівки та просунулися вперед у районі Волновахи.