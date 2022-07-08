Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному 49: пять фактов из биографии "Железного генерала"

Генерал вошел в список 100 наиболее влиятельных людей по версии журнала Time. Всю свою жизнь военный посвятил армии, на фронтах российско-украинской войны с 2014 года.

8 июля главнокомандующему Вооруженных сил Украины генералу Валерию Залужного исполнилось 49 лет. Фокус собрал 5 фактов из биографии "Железного генерала".

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На войне с 2014 года

Валерий Залужный находится на фронтах российско-украинской войны с 2014 года. В августе он был замкомандира сектором "С" в Дебальцево, где шли ожесточенные бои. Через три года получил повышение до генерал-майора. В период с 2014 по 2021 годы возглавлял:

объединенное командование "Запад" — 2017

объединенный оперативный штаб ВСУ — 2018

объединенное командование "Север" — 2019-2021

Всю свою жизнь посвятил армии

Главнокомандующий Вооруженными силами закончил обучение на общевойсковом факультете Одесского института Сухопутных войск в 1997 году. После этого прошел все ступени службы от командира взводы до батальона. В 2005 году вступил в Национальную академию оборону Украины, закончив ее с золотым отличием. Уже в 2007 возглавляет штаб 24-й отдельной механизированной бригады.

[ + – ] Валерий Залужный

В 2014 году закончил Национальный университет обороны Украины им. Ивана Черняховского. Как лучший выпускник оперативно-стратегического уровня подготовки получил награду в виде переходного меча королевы Великобритании.

Он родился в семье военных, поэтому с детства мечтал о военной службе.

[ + – ] Валерий Залужный в детстве и на службе

Знает проблемы солдат и младших офицеров

В июле 2021 года, когда Залужного назначили на должность главнокомандующего ВСУ, Фокус пообщался с военными, чтобы узнать их мнение о назначении. Бойцы отзывались о нем исключительно позитивно. Он мог спокойно явиться на фронте без "свиты" и предупреждения.

"Боевой офицер, генеральские погоны получил в 2017-м. Каждое его назначение — и в замы командующего ООС, и на ОК "Північ" — офицеры неизменно воспринимали с энтузиазмом", — сказал один из военных в комментарии Фокусу.

[ + – ] Первая поездка Залужного на фронт в качестве главнокомандующего Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

"Железный генерал"

Издание Politico в апреле 2022 года, уже после начала полномасштабной агрессии, назвала Залужного "железным генералом", подчеркивая успехи украинской армии, которые "удивили весь мир".

"Генерал является олицетворением нового поколения украинских офицеров, которое формировалось во время 8-летней войны на Донбассе и на учениях с НАТО", — пишут в издании.

[ + – ] Валерия Залужного назвали "Железным генеролом"

Также Залужный вошел в 100 самых влиятельных людей 2022 года по версии журнала Time. В аморальном и неэтичном вторжении РФ в Украину были нарушены все правила и устои после Второй мировой войны.

"Посреди этого хаоса главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный проявил себя как военный ум, в котором нуждалась его страна. Его руководство позволило украинским вооруженным силам быстро адаптироваться к действиям на поле боя против русских. Потенциал войны между великими державами растет, а украинцы, защищающие свою родину от значительной российской агрессии, просто невероятны", — говорит об украинском генерале Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов США.

Освобождал украинские земли от захватчиков до полномасштабного вторжения

В 2018 году Валерий Залужный был назначен начальником штаба ООС. За время его нахождения на должности, украинские военные освободили село Южное возле временно оккупированной Горловки и продвинулись вперед в районе Волновахи.