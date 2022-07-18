Зеленский установил дедлайн для вступления Украины в ЕС, – глава МИД

По словам Дмитрия Кулебы, поставленные президентом внутренние сроки могут испугать отдельных представителей Евросоюза, и они начнут искусственно тормозить евроинтеграцию Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский установил внутренний дедлайн для вступления страны в Европейский союз, однако его пока публично не разглашают. Об этом в интервью изданию Forbes рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"У нас не правительство, а лично президент Зеленский установил внутренний дедлайн для вступления Украины в ЕС. Но я вам его не скажу", — прокомментировал глава МИД на вопрос об установленных в правительстве сроках.

Кулеба отметил, что поставленные главой государства сроки могут напугать представителей Евросоюза, поэтому пока они публично не озвучиваются. Как объяснил министр, это делается для того, чтобы ни у кого не было желания искусственно тормозить процессы, связанные с европейской интеграцией Украины.

"Даже если мы будем на 120% соответствовать всем стандартам и имплементируем все директивы, все равно будут тормозить. Надо все делать спокойно, разумно и на результат", – рассказал украинский дипломат.

При этом он отметил, что опыт получения статуса кандидата демонстрирует, что Украина способна на это.

Кулеба также подчеркнул, что решение о вступлении зависит от Европейского союза, а не только от Украины.

Напомним, Дмитрий Кулеба считает, что оккупация отдельных территорий Украины не помешает вступлению страны в ЕС. По мнению главы МИД, в Европе хватает подобных конфликтов. Испания спорит с Великобританией из-за Гибралтара, а Турция заняла часть Кипра.

Ранее в правительстве заявили, что Украина вступит в Европейский союз не раньше 2029 года. Сделать это раньше процедурно невозможно, поскольку государству необходимо имплементировать огромное количество законодательных инициатив.