Зеленський встановив дедлайн для вступу України до ЄС, – глава МЗС

За словами Дмитра Кулеби, поставлені президентом внутрішні терміни можуть злякати окремих представників Євросоюзу, і вони штучно гальмуватимуть євроінтеграцію України.

Президент України Володимир Зеленський встановив внутрішній дедлайн для вступу країни до Європейського союзу, проте його поки що публічно не розголошують. Про це в інтерв'ю Forbes розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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"У нас не уряд, а особисто президент Зеленський встановив внутрішній дедлайн для вступу України до ЄС. Але я вам його не скажу", — прокоментував глава МЗС на питання щодо встановлених в уряді термінів.

Кулеба зазначив, що поставлені главою держави терміни можуть налякати представників Євросоюзу, тому поки що вони публічно не озвучуються. Як пояснив міністр, це робиться для того, щоб ніхто не мав бажання штучно гальмувати процеси, пов'язані з європейською інтеграцією України.

"Навіть якщо ми на 120% відповідатимемо всім стандартам та імплементуємо всі директиви, все одно гальмуватимуть. Треба все робити спокійно, розумно і на результат", — розповів український дипломат.

При цьому він зазначив, що досвід отримання статусу кандидата демонструє, що Україна здатна на це.

Кулеба також наголосив, що рішення про вступ залежить від Європейського союзу, а не лише від України.

Нагадаємо, Дмитро Кулеба вважає, що окупація окремих територій України не завадить вступу країни до ЄС. На думку глави МЗС, у Європі вистачає подібних конфліктів. Іспанія сперечається з Великою Британією через Гібралтар, а Туреччина зайняла частину Кіпру.

Раніше в уряді заявили, що Україна вступить до Європейського союзу не раніше 2029 року. Зробити це раніше процедурно неможливо, оскільки державі необхідно імплементувати величезну кількість законодавчих ініціатив.