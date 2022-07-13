Мистецтво дипломатії: у МЗС розповіли, чи завадить окупація вступу України в ЄС

На думку глави МЗС, у Європі вистачає таких конфліктів. Іспанія сперечається з Великобританією через Гібралтар, а Туреччина зайняла частину Кіпру.

Україна завжди зможе стати членом Євросоюзу, і захоплення російськими військовими деяких територій на це не впливає. Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю іспанській газеті El Pais.

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Щоб Україна вступила в ЄС, потрібне бажання в пошуку політичного рішення, наголосив міністр.

"Очевидно ми хочемо, щоб війна закінчилася, ми хочемо звільнити нашу територію", — продовжив він.

Переговори про вступ України до ЄС будуть дуже складними через різні інтереси всередині блоку, додав він.

"Мистецтво дипломатії полягає в пошуку балансу. Членство України зробить ЄС сильнішим", — наголосив міністр.

У Європі, за його оцінками, багато конфліктів, що ховаються під покровом нескінченних переговорів. Наприклад, в Іспанії — відкритий конфлікт із Великобританією через Гібралтар. Кіпр також є членом ЄС, але частину острова зайняла Туреччина.

Нагадаємо, що в українському уряді вважають неможливим членство України в ЄС до 2029 року. Через процедурні нюанси процес може тривати десятиліттями.

Європарламент 23 червня офіційно підтримав надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. Кулеба раніше наголошував на істотній ролі французького лідера Емманюеля Макрона у цій справі.