Искусство дипломатии: в МИД рассказали, помешает ли оккупация вступлению Украины в ЕС

По мнению главы МИД, в Европе хватает подобных конфликтов. Испания спорит с Великобританией из-за Гибралтара, а Турция заняла часть Кипра.

Украина всегда сможет стать членом Евросоюза и захват российскими военными некоторых территорий на это не влияет. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью испанской газете El Pais.

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Чтобы Украина вступила в ЕС, нужно желание в поиске политического решения, подчеркнул министр.

"Очевидно, мы хотим, чтобы война закончилась, мы хотим освободить нашу территорию", – продолжил он.

Переговоры о вступлении Украины в ЕС будут очень сложными из-за различных интересов внутри блока, добавил он.

"Искусство дипломатии заключается в поиске баланса. Членство Украины сделает ЕС сильнее", – подчеркнул министр.

В Европе, по его оценкам, много конфликтов, которые скрываются под покровом бесконечных переговоров. К примеру, у Испании – открытый конфликт с Великобританией из-за Гибралтара. Кипр также член ЕС, но часть острова заняла Турция.

Напомним, что в украинском правительстве считают невозможным членство Украины в ЕС до 2029 года. Из-за процедурных нюансов процесс может длиться десятилетиями.

Европарламент 23 июня официально поддержал предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Кулеба ранее подчеркивал существенную роль французского лидера Эмманюэля Макрона в этом деле.