В Киеве полицейские изъяли у женщины наркотики на миллионы гривен (фото)

На сделку женщина приехала на автомобиле премиум класса. Позже силовики выяснили, что незаконный бизнес приносил женщине около миллиона гривен прибыли в месяц.

В Киеве оперативники задержали 29-летнюю женщину, у которой изъяли наркотики на сумму более 2 млн. грн. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

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Подозреваемую задержали во время сбыта оптовой партии психотропов "Альфа-PVP". Это — синтетический наркотик, синтетический психостимулятор, синтезированный в 60-х годах прошлого века. Представляет собой разноцветные кристаллы (часто — голубого цвета). Он вызывает мощное и быстрое привыкание. Вещество болезненно стимулирует нервную систему.

У задержанной при себе было 2 килограмма этого вещества.

Также правоохранители изъяли у молодой женщины несколько пакетов с амфетамином, общим весом 2,5 кг. Наркотики она хранила в машине премиум класса, за рулем которой приехала на сделку.

Кроме того, силовики обыскали дом, где проживала подозреваемая. Там они обнаружили более 3 килограммов наркотиков и психотропов. Среди них были амфетамин, каннабис, "Альфа-PVP", таблетки "экстази" и мефедрон.

Выяснилось, что задержанная работала "продавцом" в наркомагазине. Она получала товар через почтовые отправления, фасовала и сбывала на территории города оптовыми партиями. Бизнес приносил киевлянке около миллиона гривен ежемесячной прибыли.

[ + – ] Женщина, которуюподозревают в наркоторговле. приехала на сделку автмобилем "Лексус" Фото: Национальная полиция

[ + – ] Дома у задержанной лежали килограммы наркотиков и психотропов Фото: Национальная полиция

Напомним, ранее в Киеве задержали наркоторговцев с 1 кг кокаина. Группа, в которую входили поставщик, организатор и пару распространителей, получала прибыль около 2 млн гривен в месяц.

Фокус также писал, что летом прошлого года двое граждан Турции были задержаны за организацию поставок из Ирана в Украину героина в особо крупных размерах. Наркотики сбывались на территории Украины а также на временно оккупированной территории Крыма.