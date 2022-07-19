У Києві поліцейські вилучили в жінки наркотики на мільйони гривень (фото)

На угоду жінка приїхала на автомобілі преміум класу. Пізніше силовики з'ясували, що незаконний бізнес приносив жінці близько мільйона гривень на місяць.

У Києві оперативники затримали 29-річну жінку, в якої вилучили наркотики на суму понад 2 млн грн. Про це повідомляє Національна поліція України.

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Підозрювану затримали під час збуту оптової партії психотропів "Альфа-PVP". Це синтетичний наркотик, синтетичний психостимулятор, синтезований у 60-х роках минулого століття. Є різнобарвними кристалами (часто — блакитного кольору). Він викликає потужне та швидке звикання. Речовина болісно стимулює нервову систему.

Затримана при собі мала 2 кілограми цієї речовини.

Також правоохоронці вилучили в молодої жінки кілька пакетів із амфетаміном загальною вагою 2,5 кг. Наркотики вона зберігала в машині преміум класу, за кермом якої приїхала на угоду.

Крім того, силовики обшукали будинок, де мешкала підозрювана. Там вони виявили понад 3 кілограми наркотиків і психотропів. Серед них були амфетамін, канабіс, "Альфа-PVP", таблетки "екстазі" та мефедрон.

З'ясувалося, що затримана працювала "продавчинею" в наркомагазині. Вона отримувала товар через поштові відправлення, фасувала та збувала на території міста оптовими партіями. Бізнес приносив киянці близько мільйона гривень щомісячного прибутку.

[ + – ] Жінка, яку підозрюють у наркоторгівлі, приїхала на операцію на автомобілі "Лексус" Фото: Національна поліція

[ + – ] Удома в затриманої лежали кілограми наркотиків і психотропів Фото: Національна поліція

Нагадаємо, раніше в Києві затримали наркоторговців із 1 кг кокаїну. Група, до якої входили постачальник, організатор і кілька розповсюджувачів, отримувала прибуток близько 2 млн гривень на місяць.

Фокус також писав, що влітку минулого року двох громадян Туреччини було затримано за організацію постачання з Ірану в Україну героїну в особливо великих розмірах. Наркотики збували на території України, а також на тимчасово окупованій території Криму.