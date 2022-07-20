Компания Rolls-Royce займется восстановлением больницы в Сумской области (фото)

Восстановление планируют завершить в течение шести месяцев. На реализацию проекта потратят 13 млн гривен, часть из которых собрали сами сотрудники Rolls-Royce.

Английская компания Rolls-Royce Motor Cars, специализирующаяся на выпуске автомобилей класса люкс, займется восстановлением больницы в селе Хухра, Сумской области. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

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Восстановление займет около шести месяцев, а сам проект потребует 13 млн гривен. Часть средств на восстановление больницы собрали сотрудники компании, а часть выделит непосредственно компания Rolls-Royce.

В Минздраве также сообщили, что амбулатория была полностью разрушена в марте этого года в результате прямого попадания артиллерийского снаряда российских оккупантов.

Ранее сообщалось, что 4 июля в ходе конференции в Лугано украинская делегация представила план восстановления Украины после полномасштабной войны с Россией. По замыслу авторов проекта, для восстановления страны необходимо привлечь около 750 млрд долларов.

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках международной донорской конференции в Лугано заявил, что восстановление Украины является не локальным проектом, а общим заданием всего демократического цивилизованного мира. По его словам, Украина предлагает план, который станет общим фундаментом для различных инициатив.