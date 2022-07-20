Компанія Rolls-Royce займеться відновленням лікарні в Сумській області (фото)

Відновлення планують завершити упродовж шести місяців. На реалізацію проєкту витратять 13 млн гривень, частину з яких зібрали самі співробітники Rolls-Royce.

Англійська компанія Rolls-Royce Motor Cars, що спеціалізується на випуску автомобілів класу люкс, займеться відновленням лікарні в селі Хухра Сумської області. Про це у Facebook повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

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Відновлення займе близько шести місяців, а сам проєкт вимагатиме 13 млн гривень. Частину коштів на відновлення лікарні зібрали співробітники компанії, а частину виділить компанія Rolls-Royce.

У МОЗ також повідомили, що амбулаторію повністю зруйновано в березні цього року внаслідок прямого влучення артилерійського снаряда російських окупантів.

Раніше повідомлялося, що 4 липня під час конференції в Лугано українська делегація представила план відновлення України після повномасштабної війни з Росією. За задумом авторів проєкту, для відновлення країни необхідно залучити близько 750 млрд доларів.

Президент України Володимир Зеленський у межах міжнародної донорської конференції в Лугано заявив, що відновлення України є не локальним проєктом, а спільним завданням усього демократичного цивілізованого світу. За його словами, Україна пропонує план, який стане спільним фундаментом для різноманітних ініціатив.