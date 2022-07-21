900 евро за три месяца. Как Италия принимает у себя беженцев из Украины

Переселенцы могут легально остаться в Италии на год, а если ситуация с войной не изменится, то этот срок продлят до трех лет. Фокус узнал, на каких условиях сегодня принимают украинцев в Италии.

Беженцы из Украины в Италии должны сообщить местным органам власти о своем прибытии в страну в течение первых восьми дней. После чего смогут получить официальное разрешение на проживание, дающее доступ к рынку труда и жилья.

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Италия: №5 в списке ТОП-10 стран для беженцев из Украины

Количество переселенцев: 141,6 тыс. (по состоянию на 28 июня)

Количество официально зарегистрированных украинцев: 132,6 тыс.

[ + – ] Италия: №5 в списке ТОП-10 стран для беженцев из Украины Фото: Pexels

Как украинским беженцам получить статус временной защиты в Италии

Украинцы в Италии могут получить статус временной защиты на 1 год с возможностью продления до 3 лет. Он предполагает разрешение на проживание (permesso di soggiorno), доступ к рынку труда и жилья. Также это дает возможность открыть базовый банковский счет.

Важно: оформление статуса временной защиты в разных регионах страны может занять до 4 месяцев.

Елена Катаранчук, глава Украинской правозащитной организации граждан Украины в Италии "Оберег", объясняет алгоритм действий для переселенцев в Италии:

Перед поездкой в страну или уже по прибытии туда необходимо заполнить анкету. Те, кто прибывает на север страны (Эмилия-Романья, Лигурия, Ломбардия, Пьемонт, Венеция) должны заполнить одну анкету, прибывающие в другие регионы – другую анкету. На каждого члена семьи необходимо заполнить отдельный документ.

В течение восьми дней после прибытия необходимо уведомить местные органы власти о своем присутствии на территории страны (dichiarazione di presenza). Для этого следует обратиться в Комиссариат/Главное управление полиции (Questura).

В Комиссариате также надо уточнить порядок оформления разрешения на проживание в соответствии со статусом (временная защита, статус беженца, получение убежища, воссоединение семьи).

В местном отделении санитарной службы (ASL) надо сделать запрос на получение временной карты медицинского обслуживания.

В некоторых провинциях страны Комиссариат во время оформления разрешения на проживание не выдают национальный идентификационный код. В этом случае гражданин Украины должен самостоятельно обратиться в налоговую службу (Agenzia dell‘Entrate).

Изучение итальянского языка для переселенцев является обязательным.

Финансовая помощь украинцам в Италии

С 30 апреля украинцы в Италии могут получать финансовую помощь в размере 300 евро на взрослого и 150 евро на ребенка. Выплаты рассчитаны на три месяца. Анкета на получение помощи заполняется только после оформления статуса временной защиты и получения идентификационного кода.

"Если вы оформили временную защиту, получили соцвыплаты от государства и решили после этого вернуться в Украину, то государство может потребовать у вас вернуть деньги", — уточняет Катаранчук.

[ + – ] Занятия с детьми из Украины в центре для беженцев в Милане (Италия) Фото: Getty Images

Медицинская помощь украинцам в Италии

Оформление статуса временной защиты дает право получить медпомощь в стране. Если статус еще не оформлен, то государство все равно гарантирует бесплатное предоставление неотложной медпомощи, вакцинацию, выдачу направлений на клинические обследования и выдачу необходимых медикаментов. Чтобы получить медицинскую помощь, гражданину Украины нужен код STP (straniero temporaneamente presente), который выдается в учреждениях здравоохранения.

Можно ли украинцам выезжать за пределы Италии?

При возвращении в Украину статус временной защиты аннулируется. С разрешением на проживание можно выезжать в другие страны Шенгенской зоны на срок до 90 суток на 180 дней.

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Трудоустройство украинцев в Италии

Со статусом временной защиты украинцы имеют доступ к национальному рынку труда, но, как подчеркивает эксперт, с трудоустройством в Италии сейчас сложно.

"Работы по специальности нет, устроиться можно официантом, поваром, уборщицей или на фабрике", — комментирует собеседница Фокуса.

Обучение детей украинцев в Италии

После получения статуса временной защиты украинцы могут отдать ребенка в бесплатную школу. Как уточняет Катаранчук, дети идут в образовательные учреждения на тех же правах, что и беженцы.

"Если родители хотят отдать ребенка в бесплатный детский сад, то должны обратиться в социальные службы, которые помогут с оформлением", — объясняет глава правозащитной организации.

Положение украинцев в Италии: комментарий эксперта

Елена Катаранчук: "Каждая провинция и город в Италии трактуют Директиву для интеграции в общество украинских беженцев на основании своих административных и политических взглядов, то есть по-своему. Рекомендую украинцам обращаться в иммиграционные и социальные службы, украинскую ассоциацию, украинские церкви, дипломатические учреждения для того, чтобы получить всю необходимую поддержку".

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