Турция для украинских беженцев: вид на жительство вместо временной защиты

Действие Директивы ЕС о статусе временной защиты для украинцев не распространяется на Турцию. Но в стране есть собственные условия для приема беженцев из Украины, которыми многие наши соотечественники уже активно пользуются.

Украинцы в Турции не могут воспользоваться статусом временной защиты, как это происходит в большинстве стран Европы. Тем не менее, здесь есть свои возможности легально остаться. Правда, переселенцы с туристическим или гуманитарным видом на жительство не смогут рассчитывать на бесплатное медобслуживание, а для трудоустройства придется получить разрешение на работу.

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Турция: №4 в списке ТОП-10 стран для беженцев из Украины

Количество переселенцев: 145 тыс. человек (по состоянию на 19 мая).

Количество официально зарегистрированных украинцев: данных нет. По информации посла Украины в Турции Василия Боднара, озвученной в начале июня, большинство украинцев уже выехали, в стране остается около 50 тыс. человек.

[ + – ] Турция: №4 в списке ТОП-10 стран для беженцев из Украины Фото: Pexels

Для пересечения границы украинцам необходимо иметь при себе биометрический или обычный загранпаспорт или ID-карту.

Если на ребенка нет загранпаспорта, то вопрос с его пропуском по свидетельству о рождении, а также в сопровождении представителей по доверенности решается в индивидуальном порядке с Государственной миграционной службой.

Как переселенцы из Украины могут остаться в Турции легально

Важно: Турция не предоставляет статус временной защиты, как это происходит в ЕС. Граждане Украины могут официально оставаться в стране в течение 90 дней в период полугода.

Если человек планирует оставаться в стране дольше, то может рассмотреть следующие варианты:

Получение краткосрочного туристического вида на жительство. Это платная услуга: стоимость – от 1 тыс. лир. Обычно его выдают на один год, но украинцы могут получить документ сроком на два года. Заявку можно подать в онлайн-режиме. Важно: в анкете обязательно придется указать сведения о доходах. Для получения ВНЖ также нужна медицинская страховка.

Вид на жительство позволяет легализовать свой статус в Турции, пользоваться банковскими (взять кредит и даже ипотеку) и социальными услугами, получить водительское удостоверение, открыть бизнес.

Получение краткосрочного гуманитарного вида на жительство. Выдается на один год. Для оформления обязательно наличие медицинской страховки.

Важно: такой статус можно получить без биометрического загранпаспорта, в отличие от туристического ВНЖ.

Международная защита (он же статус беженца). Выдается на год с возможностью продления. Заявку можно подать как при въезде в страну, так и в течение безвизового пребывания в Турции в местном отделении миграционной службы. Важно: в заявлении надо четко указать, что прошение подается о предоставлении статуса международной защиты. Еще один важный момент – надо обязательно подтвердить адрес проживания. Это может быть договор аренды жилья или письмо из отеля.

При регистрации заявителя информируют о дате проведения собеседования. Заявка, поданная семьей, регистрируется как одно прошение, принятое решение будет распространяться на всех членов семьи. Процесс получения документов может растянуться до полугода.

Социальные выплаты для украинцев в Турции не предусмотрены.

Медицинская помощь украинцам в Турции

На иностранцев со статусом международной защиты, у которых нет медицинской страховки и которые не могут самостоятельно оплатить медуслуги, распространяется действие Закона о соцобеспечении и универсальном медстраховании. За них медицинские взносы оплачивает государство. Для получения краткосрочного вида на жительства – гуманитарного или туристического – нужна медицинская страховка. Человек обязан приобрести ее самостоятельно.

Можно ли украинцам выезжать за пределы Турции

При получении туристического или гуманитарного вида на жительства можно свободно выезжать за пределы государства и возвращаться. Если документы еще не оформлены и находятся на стадии рассмотрения, то о выезде за пределы страны надо сообщить в миграционную службу.

Трудоустройство украинцев в Турции

Без разрешения на работу украинцы с гуманитарным или туристическим видом на жительство не имеют права трудоустроиться.

Лица, подавшие прошение о международной защите (статусе беженца), могут трудоустраиваться через шесть месяцев после подачи заявления без оформления дополнительных разрешений.

Обучение детей украинцев в Турции

При оформлении вида на жительство и международной защиты украинцы могут отдать детей в государственную турецкую школу. В Стамбуле работает частная русскоязычная школа, стоимость обучения – около 3 тыс. евро в год.

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